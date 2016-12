Aprueban una readecuación del presupuesto 2016

El Concejo aprobó este miércoles la readecuación del presupuesto 2016 solicitada por el Ejecutivo, con el objetivo de cubrir erogaciones no previstas en el texto original, tales como los incrementos salariales y los egresos necesarios por la emergencia hídrica y el temporal de febrero pasado.Pese a que acompañó el pedido con su voto, Juan Carlos Cesoni efectuó duras críticas al intendente, de quien dijo que “no ejecutó la obra pública por completo pero sí sobreejecutó el gasto corriente”, con el que “hizo política”.“Si no fuese por el interbloque del PartidoJjusticialista, los empleados municipales no hubiesen cobrado su aguinaldo”, disparó, y agregó: “le estamos dando las garantías para que pueda gobernar. Nos pidió una ordenanza tributaria, se la dimos. Una fiscal: se la dimos. Nos pidió un presupuesto, se lo dimos. Hace seis meses nos pidió un endeudamiento y se lo dimos. Ahora le estamos dando una readecuación de $422 millones. Somos garantes de la continuidad”.Además, exigió que Corral “deje de vetar las ordenanzas” de la oposición y reduzca “gasto fiscal y de la política”.En cambio, el edil Mariano Cejas afirmó que “la readecuación es un ejercicio habitual respecto de modificaciones que se van generando en el presupuesto durante el año”, explicó cuál fueron esas modificaciones en el corriente año y agregó que “parte del gasto se cubre con ahorro y mayores recursos recibidos” por parte de la Nación.