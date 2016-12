EL CÓMPLICE SALUDO DE FEDE BAL A LAURITA FERNÁNDEZ EN SU CUMPLEAÑOS

Muchos rumores corrieron sobre una posible relación amorosa entre Fede Bal y Laurita Fernández a partir de que la bailarina sea señalada como la tercera en discordia en la escandalosa separación del actor y Barbie Vélez.Desde entonces, los ex participantes del Bailando 2016 se encargaron de negarlo y de asegurar, una y otra vez, que solo son amigos.Con motivo del cumpleaños de Laurita, Bal le dedicó unas cómplices palabras junto a una foto donde la está besando en una mejilla."Hoy cumple años ella, mi amiga, mi compañera, la mejor bailarina, la que me hizo reír en el año más difícil de todos. Te adoro, y poco me importa lo q puedan decir sobre esto", escribió el ganador de Bailando 2015 en su cuenta de instagram.