Piden la indagatoria de Aníbal Fernández en la causa por el Fútbol Para Todo

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó la declaración indagatoria del exjefe de Gabinete kirchnerista, Aníbal Fernández en la causa que investiga la administración fraudulenta y malversación de fondos públicos en Fútbol Para Todos,

Además, pidió que se cite a los exc oordinadores de dicho programa Gabriel Mariotto y Pablo Paladino, al ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, y al ex CEO de Torneos, Alejandro Burzaco, preso en los Estados Unidos.

Ahora el juez a Daniel Rafecas deberá decidir cuándo y cómo se instruyen las declaraciones indagatorias pedidas por el fiscal Gerardo Pollicita. Vale destacar que la bomba que estalló en el FIFA Gate golpeó también al plan Fútbol para todos, el sistema armado desde el kirchnerismo para transmitir gratis los partidos de fútbol.

Es que ante los tribunales norteamericanos, Burzaco declaró que pagó US$ 4 millones en coimas a dos exfuncionarios de ese plan. Uno es Paladino, el otro era Jorge Delhon, quien ayer por la noche se quitó la vida tras arrojarse a las vías del tren. Por otro lado, Aníbal Fernández, aseguró en la tarde que tiene "absoluta" confianza en el ex coordinador del programa Fútbol para Todos. "Paladino es un hombre de mi confianza, absolutamente, sigo creyendo en Pablo y si ésto abre una causa deberá dar las explicaciones que corresponde", aseguró en declaraciones a radio Diez.

Asimismo, ante una consulta por la causa, el ex jefe de gabinete se preguntó: "Quisiera que se me explique para qué pagar coimas si es vender Coca Cola. Son los únicos que tienen esos derechos, si la TV Pública lo quiere pasar tiene que pagar los derechos; entonces por qué tiene que pagar coimas" y precisó que "el programa Fútbol Para Todos solo tenía presupuesto para comprarle los derechos que le compró a la AFA, del fútbol y publicidad".

Para finalizar, el exjefe de Gabinete K aseveró: "No me quita el sueño" la causa, ya que "fueron auditados todos los expedientes y no hay nada que a uno lo tenga que preocupar" e recalcó su postura frente a las acusaciones sobre Paladino: "No mella la confianza que siento con Pablo, por más que lo mencionen".