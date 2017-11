EL POLACO Y DALILA: LA NOCHE SE SEXO Y PASIÓN QUE NO FUE

Es conocido por su fama de seductor y en una entrevista con Infama, la cantante Dalila (47) terminó contando que casi casi terminó teniendo una apasionado encuentro con El Polaco. Aunque no concretaron nada, la ídola de la cumbia terminó revelando que solo hubo abrazos y un chat hot con el novio de Silvina Luna.

“Esto fue antes de que él se ponga de novio con Silvina Luna. Me invitó a su casa, así que calculo que...”, contó Dalila en Infama, sin aclarar cuál era el estado sentimental del muchacho que a fines del año pasado estaba buscando reconciliarse con Valeria Aquino, la madre de su hija. “Fue en la época de fiestas. No sé con quién estaba, pero si me dijo ‘vamos a mi casa a tomar algo’, me imagino que estaba solo”, relató, entre risas.

Y aunque Dalila reconoció que tenían buena onda y que todo se inició cuando intercambiaron teléfonos porque él iba a actuar en un show de ella, el motivo por el que que no avanzaron más fue por un temita geográfico: “Me dijo que vivía en La Plata y le dije que ni en pedo me iba hasta ahí”, lanzó, con una carcajada.

También Dalila contó que la atracción con la expareja de La Princesita Karina estaba y que solo la lejanía entre los lugares donde viven impidió un encuentro: “¿Querés que te mienta? El loco estaba solo y yo también. Seamos realistas, si hubiera estado cerca estaba todo bien, pero no me voy hasta La Plata por nadie”, recordó. “Había un cachondeo, yo lo respondía y me gustaba”, aseguró Dalila y marcó que en sus conversaciones no hubo fotos hot.

Dalila contó sobre su romance con El Polaco