RUGBY: EL MUNDIAL 2023 SE JUGARÁ EN FRANCIA

Este miércoles, el Consejo de World Rugby sorprendió al elegir a Francia como sede del Mundial 2023, pese a que la recomendada había sido Sudáfrica (el otro candidato era Irlanda). De esta forma, el país galo hospedará la cita mundialista solo 16 años después del último Mundial que recibió, el del 2007, donde los Pumas consiguieron el histórico tercer puesto.

En la primera vuelta de la votación, Francia recibió 18 votos, Sudáfrica 13 e Irlanda 8. Como no se llegó al mínimo de 20 para que quede la sede definida, pasaron a la segunda vuelta, donde Francia recibió 24 votos y Sudáfrica 15. Vale recordar que el Mundial 2019 se jugará en Japón.

