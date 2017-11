LOS 23 GRANDES AUSENTES DEL MUNDIAL

En todos los Mundiales, hay selecciones importantes que se quedan afuera y, por lo tanto, jugadores muy reconocidos que no participan del torneo más importante de todos. Para Rusia 2018 hay varios equipos grandes que no pudieron clasificar y por eso muchas figuras tendrán que ver el Mundial por televisión. A continuación, armamos un plantel con los 23 ausentes más destacados:

Gianluigi Buffon.

1- Gianluigi Buffon: Italia será el gran ausente en Rusia. Perdió en el repechaje ante Suecia y Gigi, a los 39 años, no podrá jugar su sexto Mundial. El legendario arquero se retiró del seleccionado tras el histórico fracaso.

2- Jan Oblak: Eslovenia quedó cuarta en el Grupo 6 de las Eliminatorias y el gran arquero del Atlético Madrid se quedará con las ganas de debutar en un Mundial.

3- Claudio Bravo: pese a que recibió los puntos del partido ante Bolivia por la mala inclusión de un jugador, a Chile no le alcanzó y quedó sexto, por diferencia de gol, en las Eliminatorias. El arquero del Manchester City es el capitán del equipo y uno de los protagonistas de la interna en el plantel que estalló tras la eliminación.

Antonio Valencia.

4- Antonio Valencia: Ecuador tuvo un gran arranque en las Eliminatorias pero no se pudo mantener, terminó con seis derrotas consecutivas y quedó antepenúltimo en Sudamérica. El experimentado carrilero del Manchester United se quedó sin Mundial.

5- Leonardo Bonucci: el líbero del seleccionado italiano puso todo su amor propio en el repechaje ante Suecia, jugó con una fractura facial, pero no fue suficiente. Uno de los mejores defensores del mundo (fue incluido por la FIFA en el equipo ideal del año) no estará en Rusia.

6- Giorgio Chiellini: el áspero defensor de la Juventus es uno de los símbolos de Italia y también anunció su retiro internacional luego de la decepción de quedarse afuera del Mundial.

7- Daley Blind: Holanda es la otra gran potencia que no estará en Rusia. Quedó tercera en el Grupo 1 y no clasificó al repechaje por diferencia de gol. El polifuncional jugador del Manchester United no podrá demostrar sus grandes condiciones, tanto en la defensa como en el mediocampo.

8- David Alaba: Austria quedó cuarta en el Grupo 4 de las Eliminatorias y no clasificó ni al repechaje. El genial defensor de Bayern Munich pertenece a un seleccionado humilde, que no tiene otra individualidad importante, y parece difícil que alguna vez juegue un Mundial.

Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

9- Arturo Vidal: La decepcionante performance de Chile en las Eliminatorias dejó al Mundial sin uno de los volantes más completos del planeta. El Rey Arturo se enfocará en su trabajo en el Bayern Munich.

10- Marco Verratti: el exquisito mediocampista del PSG también sufrió la sorpresiva eliminación de Italia. Tiene 25 años y seguramente será uno de los líderes de la refundación de una potencia como la Azzurra.

11- Yaya Toure: si bien había anunciado su retiro del seleccionado en 2016, muchos especulaban con un posible regreso si los Elefantes clasificaban al Mundial, pero terminaron segundos en el Grupo 3 y el gran Yaya no estará en Rusia

12- Miralem Pjanic: Bosnia quedó tercera en el Grupo 3 y no pudo volver a meterse en la cita mundialista, como lo había hecho en Brasil 2014. El talentoso volante de la Juventus estará ausente en Rusia.

13- Marek Hamsik: Eslovaquia terminó segunda en el Grupo 6 pero como fue el peor segundo de los nueve grupos de las Eliminatorias europeas, no llegó al repechaje. El todocampista del Napoli no podrá jugar su segundo Mundial.

14- Henrij Mkhitaryan: Armenia sumó apenas 7 puntos en las Eliminatorias y quedó anteúltima en el Grupo 5. El fino atacante del Manchester United tiene el mismo problema que Alaba y cuesta imaginar que alguna vez juegue un Mundial.

Gareth Bale.

15- Gareth Bale: Gales perdió con Irlanda en la última fecha de las Eliminatorias y por eso no pudo llegar al repechaje. El atacante del Real Madrid parece ser el heredero del karma de su compatriota Ryan Giggs: ser uno de los mejores futbolistas del mundo y no poder jugar un Mundial.

16- Riyad Mahrez: Argelia solo logró 2 puntos en las Eliminatorias africanas y terminó última en el Grupo 2. Luego de un 2016 soñado (fue elegido mejor jugador de la Premier, mejor jugador africano del año y campeón con el Leicester), el zurdo no pudo llevar a su selección al Mundial.

17- Cristian Pulisic: Estados Unidos es otra de las grandes decepciones de las Eliminatorias. Terminó anteúltima en la Concacaf y se quedó afuera de todo. De esta forma, la joya de 19 años del Borussia Dortmund deberá esperar para debutar en un Mundial.

18- Alexis Sánchez: el delantero del Arsenal es, junto a Vidal y Bravo, el otro emblema de la generación dorada de Chile, que conquistó dos Copas América pero se quedó afuera de Rusia 2018.

19- Lorenzo Insigne: La joven figura del Napoli se quedó en el banco mientras su seleccionado quedaba afuera del Mundial, cuando muchos creían que podía ser la principal carta del triunfo. Tiene 26 años y conducirá, junto a Verratti, a la nueva generación.

Arjen Robben.

20- Arjen Robben: Por el mal paso de Holanda por las Eliminatorias, el histórico wing, uno de los jugadores más desequilibrante de los últimos años, no pudo tener la despedida que se merecía y se retiró de la selección.

21- Pierre-Emerick Aubameyang: Gabón quedó tercera en el Grupo 3 y quedó lejos de Rusia. El estelar delantero del Borussia Dortmund no tiene la compañía suficiente en su seleccionado como para ilusionarse con llegar a un Mundial.

22- Ciro Immobile: el goleador del Calcio italiano no estará en el Mundial de Rusia. El delantero de la Lazio no pudo replicar el gran rendimiento que está teniendo en su club en la Selección y no convirtió en el repechaje.

23- Edin Dzeko: el centrodelantero bosnio está asentado desde hace años en la elite del fútbol europeo (hoy juega en la Roma) pero no jugará el Mundial porque su equipo no cumplió las expectativas en las Eliminatorias.