El FIFA Gate vivió un nuevo capítulo trascendente

El segundo día del juicio del FIFA Gate, con la declaración del ex CEO de Torneos y Competencias Alejandro Burzaco, generó una explosión que esparció esquirlas por Sudamérica y en Argentina. Es que Burzaco involucró a varios dirigentes de la AFA y Conmebol como el fallecido Julio Grondona, Nicolás Leoz, Romer Ozuna, José Luis Meiszner, Eduardo Deluca y Eugenio Figueredo, pero además aseguró que pagó USD 4 millones en sobornos a dos funcionarios kirchneristas que integraban el programa Fútbol Para Todos entre 2011 y 2014: Pablo Paladino y Jorge Delhon, que ayer se suicidó.

El capítulo de hoy viene precedido de una serie de acontecimientos que eclosionaron el 27 de mayo, con la plana mayor de la FIFA y de todas las federaciones en Suiza, para desarrollar un congreso de la entidad que rige el fútbol a nivel mundial. A continuación, el paso a paso del caso que sacudió los cimientos del planeta pelota y arrastró al mundo empresario y político.

1-El "topo"

Chuck Blazer

El estadounidense Chuck Blazer es la punta del iceberg. Ex dirigente de la federación de su país, secretario general de la Concacaf y miembro del Comité Ejecutivo de FIFA hasta 2013, había sido suspendido por FIFA por recibir dinero ilegal en nombre de la Concacaf. A su vez, la Justicia de su país investigaba maniobras de lavado de dinero provenientes de sobornos a cambio de los derechos de TV de las competencias más importantes llevadas a cabo en territorio norteamericano. Agobiado por la evidencia, Blazer aceptó colaborar con el FBI. Y grabó reuniones con dirigentes de FIFA y reunió evidencia suficiente como para involucrar a varios nombres de la cúpula de la FIFA y a empresarios. El cálculo de la cifra del monto de las coimas asciende a alrededor de 150 millones de dólares. Blazer falleció en julio de 2017.

2-Allanamientos y detenciones en la madrugada de Suiza

(AP)

El 27 de mayo de 2015, en varios hoteles de lujo de Zurich, se produce la detención de siete altos mandos de la FIFA y en total son 14 los imputados. Cinco de ellos son empresarios; tres, argentinos: Alejandro Burzaco, CEO de torneos y Competencias, y Hugo y Mariano Jinkis. En Estados Unidos allanan la sede de la Concacaf.

3-El sismo llega a las elecciones de la FIFA

Las detenciones y allanamientos se desarrollan durante las actividades del Congreso de la FIFA que confluyen en las elecciones, en las que Joseph Blatter va por la reelección. Desde Michel Platini, titular de la UEFA, pasando por jefes de Estado como François Hollande (Francia) y David Cameron (Gran Bretaña) piden que se aplacen los comicios. Sin embargo, el 29 de mayo, las elecciones se realizan de todas maneras y Blatter es reelegido. Pero tres días después cede ante la presión y anuncia su dimisión para febrero de 2016. Pero en septiembre la Justicia suiza le abre un proceso penal y en octubre la FIFA lo suspende por 90 días. Platini, principal candidato a sucederlo, también es suspendido por haber recibido un "pago desleal". La FIFA recién se normaliza con las elecciones que consagran a Gianni Infantino como nuevo titular de la entidad.

4-Psicosis en Sudamérica y Concacaf por nuevas detenciones

(NA)

Los detenidos continúan "colaborando" y la red se ciñe con fuerza en Latinoamérica. La fiscal estadounidense Loretta Lynch señala a 16 nuevos responsables del mundo futbolístico en la red de corrupción, todos de nuestro continente. El 3 de diciembre son detenidos Juan Ángel Napout, titular de la Conmebol, y Alfredo Hawit Banegas, presidente de la Concacaf. Además, el argentino José Luis Meiszner, secretario de la entidad sudamericana, deja su puesto y piden su captura internacional. Aparece el nombre de Julio Grondona como co-conspirador 1 en la investigación del FIFA Gate. La sombra de los sobornos baja con fuerza hacia Argentina.

5-Las coimas en el fútbol sudamericano y a nivel nacional

Como arrepentido, Burzaco asegura haber pagado coimas para que su empresa obtuviera la televisación de diferentes competencias, tales como la Copa América y la Copa Libertadores. También asegura que era una práctica habitual y que otras empresas habían seguido su ejemplo. Señala a Julio Grondona como uno de sus interlocutores principales. La jueza María Romilda Servini de Cubría, que investiga irregularidades en el uso de los fondos de Fútbol Para Todos, bucea en las vinculaciones con el FIFA Gate. Incluso, le pide información a la Justicia de Estados Unidos.

6-Los primeros sentenciados

El 25 de octubre llega la primera sentencia del FIFA Gate: Héctor Trujillo, ex secretario general del fútbol de Guatemala, fue sentenciado en Nueva York a ocho meses de prisión. Una semana después, Costas Takkas, directivo de Islas Caimán, recibió una condena de 15 meses por lavado de dinero y sobornos.

7-La conexión argentina, a la luz

(EFE)

La declaración de Burzaco, además de señalar que le pagó sobornos a Grondona durante nueve años, descubre la conexión con el Fútbol para Todos, más precisamente con Pablo Paladino y Jorge Delhon. Graciela Ocaña, diputada electa por Cambiemos dijo que pedirá "la reapertura de la causa contra el ex Coordinar de Fútbol Para Todos". Por esta misma causa, la Cámara Federal ya confirmó el procesamiento de los ex jefes de Gabinete Aníbal Fernández y Jorge Capitanich y del ex presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Luis Segura, investigados por supuestas irregularidades en el manejo de los millonarios fondos del programa Fútbol para Todos. Ocaña, además, señaló que pedirá el embargo de los bienes de la familia Grondona.

8-Esperan en el banquillo de los acusados

Son 22 los dirigentes y empresarios que aguardan su sentencia en el FIFA Gate, que promete revelar más detalles de la red de corrupción que envolvió al fútbol mundial.