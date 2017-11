El tenista español Rafael Nadal, número uno del ránking ATP, sugirió un cambio que podría revolucionar y cambiar por completo el estilo del tenis actual. "Rafa" cree que sería conveniente que en unos años se suba la altura de la red para evitar que los puntos sean tan rápidos, a la vista del tenis expeditivo de la nueva generación de jugadores, encabezada por el alemán Alexander Zverev y el australiano Nick Kyrgios, entre otros.

"No creo que sea bueno para el espectáculo que los puntos sean tan rápidos. Si el juego se resume a los servicios o a un solo intercambio, no creo que a la gente le siga gustando el tenis", señaló Nadal en una entrevista al diario francés Le Monde.

El tenista mallorquín argumenta que los jugadores son "cada vez más altos", mientras la altura de la red "es la misma", y evaluó el impacto de figuras emergentes como Kyrgios: "Creo que él es bueno para dar el 'show'. No sé si es un ejemplo para los niños, pero en términos de juego es bastante espectacular, tiene opciones que otros no tienen", opinó.

Nadal se retiró del Torneo de Maestros de Londres por molestias en su rodilla (Reuters)

"Si me preguntas, como amante del tenis y no como jugador, te diría que prefiero tener otro estilo. Pero no me cabe a mí juzgarlo, corresponde a la ATP", comentó Nadal.

Pablo Carreño será su sustituto en Londres

Rafael Nadal se retiró del Torneo de Maestros en Londres debido a la sobrecarga por estrés de la rodilla derecha. Su reemplazante será su compatriota Pablo Carreño, quien debutará este miércoles contra el austríaco Dominic Thiem.

Luego de su caída ante el belga David Goffin, por 7-6 (5), 6-7 (4) y 6-4, "Rafa" decidió dar un paso al costado por su rodilla: "He tomado la decisión con el torneo, con la ciudad, conmigo mismo. Lo intenté pero no puedo continuar. Realmente no tiene sentido. La rodilla no está bien. El problema es cuando el dolor es más de lo que uno puede aguantar y no tiene sentido seguir. Es momento de desconectar unas cuantas semanas e intentaré llegar bien preparado a mi gran objetivo que es el Abierto de Australia."

Carreño, de 26 años, tomará el puesto de Nadal y tendrá que enfrentarse a Thiem, y al búlgaro Grigor Dimitrov, por el Grupo Pete Sampras en el certamen que reúne a los ocho mejores tenistas del mundo.

(Con información de EFE)