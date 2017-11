El relato del policía que le salvó la vida a dos mujeres que quedaron atrapadas dentro de un auto bajo agua

El lunes al mediodía se vivieron minutos dramáticos en el kilómetro 45 de la Ruta Provincial Nº 1. Por causas que aún no se establecieron, dos mujeres mayores oriundas de Reconquista a bordo de un vehículo (Renault Duster), perdieron el control del auto y terminaron cayendo dentro de una profunda cava cubierta de agua a la vera de la ruta.

En ese preciso momento, en sentido contrario, rumbo hacia el norte, circulaba en su vehículo Julio Ramón Baucero (57), policía de San Javier con casi 30 años de servicio activo. Inmediatamente al observar el despiste del auto que circulaba en sentido a Santa Fe, Baucero detuvo la marcha y salió corriendo sin pensarlo a auxiliar a los ocupantes del vehículo siniestrado. Segundos más tarde, se encontró con el desgarrador escenario: el auto hundido en la cava con agua.

"Solo se le veía el baúl a la camioneta. Ahí nomas le hice seña a otros autos que circulaban, me saqué el pantalón, las zapatillas y me tiré al agua", comenzó relatando el policía de San Javier.

"Yo escuchaba que las señoras hablaban dentro del auto. Les gritaba que me abran el baúl porque estaba trabado por dentro con cierre automático", continuó narrando Baucero.

"Saqué primero a una viejita y la dejé en la orilla, pero me dijo que aún estaba la sobrina adentro. Y la sobrina ya estaba en las últimas, porque ya había entrado muchísima agua en el auto. Yo me prendía de la barra del baúl y metía los pies adentro, hasta que por ahí me agarró. Le gritaba que no me suelte así la podía sacar. Pero cuando noté que me aflojó el pie, que no tenía más fuerzas la muchacha, me zambullí, la agarré de la mano y la saqué a los tirones. Ya estaba con los labios morados; la acerqué a la orilla y le hice respiración boca a boca hasta que la recuperé", recordó el policía sanjavierino con toda la adrenalina del momento, su humildad característica y el pecho desbordado de emoción.