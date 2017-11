“El gobernador nos recibió con mucho cariño. Se comunicó con Bullrich apenas terminó la reunion"

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, se reunió - por casi dos horas - con la familia de Rosalía Jara, los abogados y el fiscal regional Rubén Martínez.

Al recibir a la prensa, tanto las primas como la madre de Rosalía expresaron sentirse conformes con la reunión realizada. En tanto Liliana Jara, mamá de la mujer de la que no se sabe su paradero desde el 1 de julio, manifestó sentirse descompuesta y no dio declaraciones.

Aníbal Zupel y Ariel Williambi, abogados de la familia, expresaron que "uno de los pedidos que les hemos hecho al gobernador es la creación de un laboratorio químico básico en el norte de la provincia. Con un microscopio simple se podría haber determinado en cinco minutos si los cabellos encontrados eran de origen humano o animal para saber si pertenecían a Rosalía, y de ahí haber intensificado la búsqueda".

Zupel destacó: "El gobernador se va a comunicar con la ministra de seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para arbitrar todos los medios necesarios y centros de investigación que ellos tienen para la posibilidad de una búsqueda a nivel nacional que nosotros pretendemos".

Por su parte, Daniela Jara dialogó con “Línea Abierta” FM 101.3 y dijo: “El gobernador nos recibió con mucho cariño. Yo le pedí la audiencia al gobernador, estuvimos más de dos horas hablando con él. A reunión fue para contarlo como viene la investigación y sobre todo le pedimos celeridad. Nos falta bastante, no solo las pruebas de ADN de las pericias si no que también el resto de las pericias. Lo que le pedimos al gobernador es que los trámites burocráticos se hagan rápido, el gobernador no sabía que había tantas demoras. La charla fue fructífera, quiso enterarse de todo y tomó nota, por ejemplo de nacionalizar la búsqueda”.

También explicó: “Se comunicó con la ministra Bulrich apenas se terminó de reunir con nosotros, le comenté como está la familia y como viven, le pedí un baño para Alma, queremos que la espera sea menos dolorosa. El gobernador desde que se enteró propuso una ayuda financiera para la familia. Nos dimos cuenta que tomo cartas en el asunto y comenzó a actuar”.

Por último remarcó: “No nos sorprendió que Alma sea hija de Valdez. Después de escuchar tantas historias de Rosalía y Juan, no nos sorprendió la noticia. La mama no sabía que Rosalía estaba con Juan, un tío de ella le empezaron a contar que estaban juntos”.