Un cruce tan impensado como descarnado ocurrió el domingo por la noche entre Yanina Latorre y Rolando Graña. La panelista de Los Ángeles de la Mañana y el periodista de América y conductor de A24 se tiraron con munición realmente pesada en Twitter, cuando la rubia lanzó un fuerte mensaje.

“¿Graña se ocupa de las hijas?”, disparó Latorre, en referencia al conflicto que Graña mantenía con su exmujer, Cielo Latini, quien lo había acusado públicamente de no pagar la cuota de manutención de sus hijas. Por sus dichos, en abril pasado la escritora fue procesada por chantaje en grado de tentativa y se le dispuso un embargo de 60 mil pesos.

Al ver el mensaje de Latorre, Graña replicó con una respuesta sin filtro. “Sí. Estoy con ellas. Todos los fines de semana. ¿Vos te ocupas de tus cuernos?”, lanzó el conductor, en alusión al escándalo con Diego Latorre y Natacha Jaitt, lo que dio origen a un picantísimo ida y vuelta.

Latorre: -Esto te describe Graña… le creo todo a tu ex. ¿Ella se ocupó de tus cuernos? ¿Y de que no le pasás un peso?

Graña: -Voy a intentar descifrar tu tweet porque parece que te enseño a escribir el Chavo del 8. "Esto es te describe" ¿?, (se ve que los cuernos se te bajaron a los ojos. En el próximo tweet te explico.

-No es una cuestión de "CREER". Creés en una religión. No en la información (que encima es pública). Hubo sentencia de divorcio y división de bienes de COMÚN ACUERDO. Y en el juicio fue PROCESADA en 1 y 2 instancia por AMENAZAS. Seguí "creyendo" que así te va.

-¡¡Con la seriedad de la información que caracteriza a @yanilatorre!! Ella no se informa. No lee. Ella ‘cree'”.

Latorre: -Las mujeres que no son sumisas, te violentan. Agredís a los adictos, y desprecias diciendo ‘trolo’. Todo eso te describe. Fin.

Graña: -Si no puedes ganar una discusión, Huye. Del fallo judicial mejor no hablemos. ¿No? Puro ñañañañaña. Yo no puedo decir ‘cállate trol’ porque soy violento, pero ella sí puede decir ‘hacete coger’. LA DOBLE MORAL. Fin.

Latorre: Te hizo bien ser panelista de la primera dama. ‘Hacete coger’ no es discriminar. Usar ‘trolo’ como insulto, sí. Hacete coger.

Graña: -Me encanta que vos nos quieras dar clase de qué discriminar y qué es insultar. Vos que sos la reina de las ‘fotos marginales’ usadas para estigmatizar. Y sobre todo que pidas respeto por tus hijos. Pero te cagas en los hijos de los demás.

Graña se ocupa de las hijas? https://t.co/53ITCSu9Qd — Yanina Latorre (@yanilatorre) November 11, 2017

Sí. Estoy con ellas. Todos los fines de semana.

¿Vos te ocupas de tus cuernos? https://t.co/V96QLeJWCA — Rolando Graña (@rolando3p) November 11, 2017

Esto es te describe graña....le creo todo a tu ex. Ella se ocupo de tus cuernos? Y de q no le pasas un peso? https://t.co/ehNiQbCmAw — Yanina Latorre (@yanilatorre) November 12, 2017

Voy a intentar descifrar tu tweet xq parece que te enseño a escribir el chavo del 8. "Esto es te describe" ¿?, (se ve que los cuernos se te bajaron a los ojos. En el próximo tweet te explico. https://t.co/dvDKLcwPZ6 — Rolando Graña (@rolando3p) November 12, 2017

No es una cuestión de "CREER".

Creés en una religión. No en la información (q encima es pública).

Hubo sentencia de divorcio y div. de bienes de COMÚN ACUERDO. Y en el juicio fue PROCESADA en 1y2 instancia por AMENAZAS. https://t.co/U2GWx13p8I



Seguí "creyendo" que así te va. https://t.co/dvDKLcwPZ6 — Rolando Graña (@rolando3p) November 12, 2017

.Las mujeres que no son sumisas, te violentan. Agredís a los adictos, y desprecias diciendo “trolo”. Todo eso te describe. Fin https://t.co/Mbz2HiKOVX — Yanina Latorre (@yanilatorre) November 12, 2017

https://twitter.com/rolando3p/status/929830576244346881