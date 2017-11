Causa Ciccone: Vandenbroele pidió protección y entró al régimen de arrepentido

El empresario Alejandro Vandenbroele se acogió este lunes al régimen de arrepentido en el marco de las causas que se siguen en su contra, entre ellas por la compra de la ex Ciccone Calcográfica.

El ex titular de The Old Fund, acusado de haber sido testaferro del ex vicepresidente Amado Boudou, se presentó a las 14 en los tribunales de Comodoro Py para conocer "el estado de todas las causas que se siguen en su contra", esto es, el caso Ciccone, otra por el canje de deuda de Formosa y una tercera por presunto enriquecimiento ilícito.

En este marco, Vandenbroele pidió ingresar al programa de arrepentidos e imputados colaboradores que brinda beneficios a los imputados a cambio de que otorguen información a la justicia.