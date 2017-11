DOMAN QUIERE AFUERA A ÚRSULA VARGUES PERO KUARZO NO LA DESPIDIÓ

Aunque todos afirman que fue echada por sus tweets que fueron calificados como antisemitas Úrsula Vargues no fue desvinculada (hasta el momento) por la empresa que la tiene contratada.

El conductor del programa Fabián Doman ya le expresó que no la quiere más en el ciclo, pero la última palabra es de la productora, que aún no tomo la decisión final.

Algo similar pasó con Fernanda Iglesias cuando le pegó a Andrea Taboada en cámara y Doman quiso echarla pero la productora la dejó en el programa.

El conductor de Nosotros a la mañana le envió un mensaje a Vargues sobre su continuidad en el programa.

''Úrsula, por el afecto y el respeto que te tengo, no quería que te enteraras por las notas o por otras personas de mí pensamiento. En los reportajes que he dado dije que no podía descartar tu alejamiento del programa. La decisión no depende de mí, sino de Kuarzo, la productora. Pero creo y perdón por la sinceridad brutal que en las actuales condiciones no debes continuar en Nosotros. No quería que lo supieras por terceros. Un beso''.

