La supuesta tapa de France Football que revela que Lionel Messi ganará el Balón de Oro

La imagen se hizo rápidamente viral. Se trata de una foto de la supuesta tapa de la próxima edición de la revista France Football. En la misma aparece una foto de Messi en primerísimo primer plano, con la leyenda "Sacré -Santo o sagrado- Lionel Messi". Arriba lo vincula con la premiación, con la inscripción "Ballon D'Or 2017". ¿Verdad o falsificación?

Messi y sus cinco Balones de Oro: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015

La revista anunciará el ganador el jueves 7 de diciembre, día en el que además entregará el premio en el marco de un programa especial de TV que transmitirá el canal L'Equipe TV y que será conducido por el ex delantero francés David Ginola. Son 24 los candidatos a la estatuilla y el astro argentino, de 30 años, es uno de ellos. El favorito es Cristiano Ronaldo, que viene de ganar el premio The Best (que organiza la FIFA) y se quedó con el Balón de Oro en 2016. Sin embargo, la supuesta tapa filtrada debilitó dicho favoritismo y le dio vuelo a Messi (Paulo Dybala, el otro argentino en la nómina).

(AFP)

El vencedor del Balón de Oro surge de la votación de 193 periodistas de diferentes países. El premio estuvo bajo la órbita de FIFA hasta 2015, cuando el ente que rige el fútbol mundial decidió desvincularse de France Football y organizar su propia gala con The Best. Ese desdoblamiento, y el hecho de que la ceremonia de FIFA se realiza antes en el año calendario que el anuncio del galardón francés, generaron que el interés del Balón de Oro decayera. De ahí es que gana fuerza la especulación de que la elección de Messi lo haría diferenciarse de The Best. La misteriosa tapa reforzó la teoría.

En 2016 ocurrió algo similar: unas semanas antes de la entrega del Balón de Oro se filtró la tapa que anunciaba a Cristiano Ronaldo como vencedor. Y luego se descubrió que era real. ¿Se volverá a dar, en este caso, con Lionel Messi como mejor futbolista de 2017?