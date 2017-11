RUGBY: LOS PUMAS NO LEVANTAN CABEZA: PERDIERON CONTRA INGLATERRA

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, abrió hoy su gira de tres partidos por Europa, última del año, con una derrota ante Inglaterra 21-8 (14-3) en el estadio de Twickenham de Londres.

Los británicos vencieron a los argentinos por tercera vez en el año tras hacerlo 38-34 y 35-25 en junio pasado y acumulan nueve éxitos consecutivos en un historial que dominan con 18 triunfos, dos empates y cuatro caídas en 24 enfrentamientos.

El conjunto inglés obtuvo la victoria basado en su eficacia y efectividad dentro de un partido que lo tuvo como claro dominador de las acciones.

En la primera parte, estableció un parcial favorable de 14 a 3, con tres penales convertidos por su pateador George Ford y try conseguido por el tercera línea Nathan Hugles.

Los Pumas, en ese segmento, apenas sumaron con un penal que facturó el fullback Emiliano Boffelli y que dejó el marcador parcialmente igualado en tres tantos. Antes del descanso, su compañero Juan Martín Hernández tuvo opciones de aumentar la cuenta pero dilapidó dos nuevos penales.

En la parte complementaria, Los Pumas tomaron el protagonismo de las acciones, pero la imprecisión y fallas en la puntada final fueron determinantes para que los británicos siguieran al frente en el tanteador.

Un nuevo try inglés, esta vez logrado por Semesa Rokoduguni y nuevamente convertido por Ford, sellaron el triunfo.

El único try conseguido por el conjunto argentino llegó en el final de la segunda parte cuando Nicolás Sánchez apoyó en la esquina después de treinta fases.

Los Pumas, que sólo ganaron un partido en el año (ante Georgia), mostraron a pesar del resultado una leve mejoría en el juego respecto del último Rugby Championship, principalmente en el line y el scrum.

Se destacaron Boffelli, el centro Santiago García González y el primera línea Santiago García Botta

El seleccionado viajarán mañana rumbo a la ciudad de Florencia para disputar el próximo sábado su segundo test match frente a Italia en el estadio Artemio Franchi.

El sábado 25 de noviembre, Los Pumas cerrarán su gira por Europa frente a Irlanda, en el Aviva Stadium de la ciudad de Dublín.