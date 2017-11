El detenido Junqueras será candidato en las elecciones de Cataluña

Así lo decidió hoy el consejo nacional de ERC al aprobar su lista para los comicios, en los que el partido independentista parte como favorito en todas las encuestas.

"Presentamos hoy la mejor candidatura posible. Una candidatura generosa, abierta y de suma", anunció la secretaria general de ERC, Marta Rovira, al inicio del encuentro.

Además de Junqueras, la lista electoral del partido incluye a todos sus ex consejeros (ministros regionales) que se encuentran en prisión preventiva: Raül Romeva, Carles Mundó, Toni Comín y Dolors Bassa, además de Meritxell Serret, en libertad vigilada en Bruselas, detalló la agencia Europa Press.

El gobierno catalán presidido por Carles Puigdemont, con Junqueras como "número dos", fue destituido por el Ejecutivo central de Mariano Rajoy el 27 de octubre, después de que el Parlamento catalán culminara el plan soberanista aprobando crear una República independiente.

Junqueras y siete ex consejeros quedaron en prisión preventiva el 2 de noviembre por presuntos delitos de rebelión, sedición y malversación.

Puigdemont y otros cuatro ex consejeros desplazados a Bruselas se entregaron poco después a la policía belga y quedaron en libertad vigilada hasta que se decida su entrega a España.

El fin de semana viene marcado por los movimientos de diversos partidos para perfilar sus candidatos y estrategias hacia las decisivas elecciones autonómicas que se celebran en Cataluña el 21 de diciembre.

El Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) de Puigdemont retrasó hasta el miércoles el cierre de sus listas, que previsiblemente serán encabezadas por el presidente destituido, en un intento de sellar algún tipo de alianza con las otras fuerzas independentistas.

Por su parte, ERC rechazó ya una coalición como la que cerró en los comicios de 2015 con el PDeCAT, pero Rovira insistió hoy en garantizar "una candidatura en absoluta coordinación y cooperación con las otras listas que defiendan los valores democráticos".

En tanto, la Candidatura de Unidad Popular (CUP), el partido antisistema que apoyó el gobierno del PDeCAT y ERC presidido por Puigdemont, definirá mañana en una asamblea si participa en las elecciones y, en ese caso, de qué forma lo hace.

También el Partido Popular (PP) presentará mañana a Xavier García Albiol como candidato en un acto en el que participará el propio Rajoy.

Por su parte, Catalunya en Comú celebró hoy una asamblea en la que proclamó a Xavier Domènech como cabeza de lista y selló la coalición con la rama catalana del partido izquierdista Podemos, informó la agencia de noticias DPA.

Inés Arrimadas, líder de la oposición en Cataluña como jefa de Ciudadanos, será candidata de la formación liberal, mientras que Miquel Iceta repetirá al frente de los socialistas (PSC).

Las encuestas prevén un triunfo de ERC, aunque el independentismo no sumaría mayoría absoluta por el hundimiento del PDeCAT de Puigdemont.

Tampoco las fuerzas "constitucionalistas" llegarán, al parecer, a una mayoría propia, por lo que la llave del gobierno regional podría quedar en manos de la alianza entre comunes y Podemos.