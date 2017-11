"Es una oportunidad para mirar el futuro con esperanza"

En total, el Gobierno central invierte más de $ 450 millones en 280 viviendas que se construyen en tres barrios santafesinos.



Este viernes por la mañana, el intendente José Corral encabezó el acto en el cual catorce familias recibieron las llaves de sus nuevas viviendas en barrio Nueva Esperanza Este. De esta manera, se completaron las 60 unidades habitacionales construidas en ese sector de la ciudad, con financiamiento nacional, y destinadas a reubicar a familias que vivían en áreas de riesgo hídrico en las zonas de Bajo Gada y Bajo Judiciales.

"No tengo palabras para decir lo que me pasa. Esto me cambió la vida. Donde estábamos, cada vez que llovía se nos llenaba de agua el rancho. Estoy muy contenta. Muchas gracias a José Corral", expresó Yamila, con una sonrisa enorme en su rostro. Con Alejandro, su pareja, y su hijo Rodrigo de 4 años, conforman una de las familias que hoy recibió de manos del propio Intendente las llaves de su nuevo hogar.

Durante el acto, que tuvo lugar sobre sobre Piedrabuena y Paseo Avellaneda, frente a las nuevas viviendas, el mandatario local estuvo acompañado por el secretario General, Carlos Pereira, y la directora de la Agencia Santa Fe Hábitat, Sara Lauría. Asimismo, participaron el coordinador del movimiento Los Sin Techo; José Luis Ambrosino, funcionarios, vecinos y familiares de los nuevos propietarios.

Cabe señalar que estas 60 viviendas construidas y entregadas en Nueva Esperanza Este, forman parte de un Plan más amplio que totaliza 280 viviendas en tres barrios y en el que el Gobierno nacional invierte más de $ 450 millones. Se trata de un proyecto presentado por el intendente José Corral ante el presidente Mauricio Macri a principios de 2016, cuando Santa Fe atravesaba una emergencia hídrica por la crecida de los ríos Salado y Paraná, como así también por las lluvias.



Cambio de vida

"El objetivo es que las familias que vivían en zonas vulnerables y afectadas por la inundación del río y por las lluvias tengan una casa en un lugar seguro, pero además con los papeles para que sean los dueños de la vivienda en la que viven", expresó el intendente José Corral y resaltó: "A un año y unos meses del comienzo del proyecto, ya están las sesenta familias viviendo aquí".

Asimismo, valoró este nuevo paso en la reubicación de familias que vivían en zona de riego hídrico, "que estaban en terreros que eran reservorios, que debemos profundizar para que toda la zona del noreste de la ciudad sufra menos al momento de las lluvias. Así que es un beneficio para toda la ciudad, no solamente para las familias, para las que significa una oportunidad de un nuevo comienzo en la vida".

Crecimiento planificado

José Corral destacó además el lugar donde se levantaron las nuevas viviendas, "en un barrio con los servicios, no muy lejos de donde vivían antes, con los cual los chicos no pierden la continuidad de la escuela y los adultos del trabajo. Es una oportunidad para mirar la vida de otra manera". Cabe señalar que en el sector están todos los servicios necesarios, como agua potable, cordón cuneta, desagües, iluminación y transporte público.

"En toda esta zona noreste la ciudad está creciendo en tiempo real y con la infraestructura necesaria, porque las familias no sólo necesitan una vivienda, sino el colectivo, la escuela, el centro de salud que está en construcción sobre bulevar French a la altura de Sarmiento. También estamos en obra en el terreno pegado a la vía mejorando el espacio público", destacó el intendente.

Más viviendas

En ese marco, recordó que como parte del mismo Plan, se están "construyendo 140 viviendas más del lado del Salado, en barrio Los Jesuitas, porque también hay familias que están en la zona de inundación del río. Y estamos con los proyectos muy avanzados para otras 80, en la zona de la vuelta del Paraguayo, que también son familias que están en un lugar que no es el adecuado".

"Por eso estas viviendas están construidas en un lugar seguro y como tiene que ser. Felicitaciones a las familias que hoy tienen su nueva casa. Esto es un cambio de vida y una oportunidad para mirar el futuro con esperanza", concluyó el Intendente.

Intervención integral

Vale mencionar que en el marco de una intervención integral, en el sector donde se construyeron las 60 viviendas, se concretó la obra de pavimentación de calles Piedrabuena y Aguirre entre Sarmiento y Necochea, Sarmiento entre French y Piedrabuena, y Necochea entre Piedrabuena y Aguirre. Estos trabajos, a su vez, permitieron extender el recorrido de la Línea 8 de colectivos, sumando 10 paradas y beneficiando a unos 3000 vecinos de Nueva Esperanza Este.

Asimismo, se ejecutó el desagüe pluvial de calle Sarmiento desde Gorriti hacia el norte, en un tramo de más de 250 metros ejecutado con caños de hormigón. La obra incluyó, además, obras complementarias de bocas de tormenta y registro, y permite escurrir los excedentes hídricos de ese sector. Estas obras forman parte del plan de intervención integral de Guadalupe Oeste y Coronel Dorrego, y en donde el gobierno nacional está invirtiendo en unos $ 300 millones.

FUENTE: Prensa MCSF