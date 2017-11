LA REACCIÓN DE NICOLE: CUBERO, PAMPITA Y PICO TOMANDO MATE JUNTOS

"La venganza será terrible", cita un dicho popular. Y así parece que está sucediendo entre los ex Fabián "Poroto" Cubero y Nicole Neumann.

Facundo Moyano

Pero ahora, Cubero fue por más. No sólo se acercó a quien es la archienemiga de su ex, Pampita, sino que además la visita a ella y a su novio, "Pico" Mónaco, en su casa.

Cual salida familiar, Cubero reconoció haber ido a la casa de Pampita y Pico junto a sus 3 hijas a "tomar mate y a comer unas facturas".

"Yo soy más considerado", dijo Poroto cuando le preguntaron sobre por qué iba ahora solo, y no iba antes con Nicole, en una nota que le hicieron en el programa Confrontados (El Nueve, 14.15 hs).

"Vamos a tomar mate, llevo algunas facturas... antes no se daba, ahora me acerqué más a ellos, tengo buena onda con Juan", señaló.

"Yo intenté hacer algo entre Nicole y Pampita porque me parece que no tenían que estar distanciadas; Pampita es buena mina, podían reconciliarse", dijo.

Cuando en el mismo programa, conducido por Rodrigo Lussich y Carla Conte, fueron a buscar la versión de Nicole, la modelo aseguró: "Sabía que mis hijas habían estado en la casa de Pampita, que habían jugado en la cama elástica con sus hijos".

"Pero no me enteré por Fabián, me lo contaron las nenas", sostuvo la modelo.

En cuanto a cómo se maneja ella y su ex en el mundo mediático, aseguró: "Al principio hablé con él porque estaba haciendo muchas tapas, yo no lo expuse con Facundo sino que la gente mandaba fotos. A Facundo no le copa estar tanto en el medio porque es de otro palo, a mí me gusta más resguardar la privacidad", finalizó.

LA FOTO DEL ESCANDALO- Pampita y Cubero juntos