Tras el violento asalto del cual logró escapar vivo, anoche, en ShowMatch, Hernán Piquín se quebró al relatar el traumático episodio.

"Fue un episodio terrible. Salí de este estudio, fui a comer y cuando volví a casa, la persona que abre el portón no la conocía. Tenía un chaleco antibalas que decía Policía. Entré lento a mi barrio porque me parecía raro y más o menos a los 60 metros veo que 3 personas pasan por atrás en medio de la oscuridad. Ahí dije 'cagué'", arrancó a contar Piquín.

"Di vuelta el auto, se vinieron corriendo, aceleré, empecé a tocar bocina y agritar que había chorros en el barrio. En un momento se asoma una vecina y le digo que se meta adentro, que estaban robando y que llame a la policía. Ahí fue el primer disparo que entró por el baúl y golpeó en una chapita de 2 centímetro que fue lo que paró la bala, podría haber impactado en mi cabeza", agregó.

Y siguió: "Después doblé y choqué. Y cuando empezaron a disparar, me saqué el cinturón de seguridad para salir corriendo. El auto se paró en dos ruedas y cuando cayó, caigo sobre la palanca de manos donde me lastimo el coxis, tengo un hematoma. Por suerte no se encapsuló porque podría haberse infectado. Me duele mucho. Fueron 12 disparos a mí, me querían matar. Estoy acá de pedo", dijo, muy angustiado.

Luego, habló sobre su herida: "Está muy inflamada la zona, me duele horrores. Ojalá me pueda poner bien pronto para seguir acá", concluyó el artista.

Mirá el video!

¡Entre lágrimas! Hernán Piquín contó cómo fue el robo que sufrió en su domicilio