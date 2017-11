HANDBALL: “LA GARRA” ENFOCADAS EN ALEMANIA

A menos de un mes para el Mundial de Alemania, Eduardo Peruchena dio a conocer las 16 integrantes de La Garra que estarán en dicho torneo y unos días antes en un torneo internacional contra España, Japón y Ucrania.

Como ocurrió en el 2016, Argentina participará nuevamente del Torneo Internacional de España que realiza la Real Federación Española de Balonmano. Dicho torneo se disputará en el Pabellón de Deportes Javier Imbroda Ortíz de Melilla.

En la jornada inaugural se medirá con España el viernes 24 a las 17 (hora argentina), el sábado 25 enfrentará a Ucrania desde las 15 y el domingo 26 cerrará ante Japón a partir de las 13. Hay que recordar que por lesión no estarán en estos torneos Rocío Campigli y Antonela Mena.

Mundial de Alemania

En el torneo mundial, La Garra es parte del Grupo “B” con Noruega, Suecia, Hungría, República Checa y Polonia.

Calendario Mundialista

2/12 10 hs. vs. República Checa.

3/12 16:30 hs. vs. Noruega.

5/12 10 hs. vs. Hungría.

7/12 14 hs. vs. Polonia.

Estas son las elegidas por Peruchena: Camila Bonazzola, Nadia Bordón, Marisol Carratú, Micaela Casasola, Victoria Crivelli, María de los Ángeles De Uriarte, Macarena Gandulfo, Giuliana Gavilán, Xoana Iacoi, Elke Karsten, Luciana Mendoza, Manuela Pizzo, Florencia Ponce de León, Luciana Salvadó, Macarena Sans, Rosario Urban.

Cuerpo Técnico: Eduardo Peruchena (DT), Gustavo Sciglitano (Asistente), Claudio Fernández (Kinesiólogo), Gastón Noguera (Preparador Físico).