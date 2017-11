Se dictará un nuevo módulo del taller de digitalización de libros

El Museo Provincial de Bellas Artes "Rosa Galisteo de Rodríguez", dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura, invita a participar de un nuevo módulo del taller de digitalización “A la luz de un escáner”, que será impartido por Evelin Heidel, en el marco de la muestra en exhibición “Invisibles y salvajes”.

La activación se llevará a cabo este sábado, de 9:30 a 13 horas en el museo (4 de Enero 1510). La participación es gratuita con cupo limitado. Los interesados deberán reservar su lugar registrando su inscripción en la página www.museorosagalisteo.gob.ar. Está destinada a público interesado en la cultura libre y digitalización de materiales, especialmente bibliotecarios y educadores, y se aclara que no es necesario haber realizado los módulos anteriores.

Este tercer módulo ahondará en cómo publicar en línea los materiales digitalizados: disponibilización, accesibilidad y circulación en internet. Se desarrollará sobre repositorios, herramientas de blogging, sitios externos de terceros (Internet Archive, Wikipedia), metadatos, licencias y formatos de archivo, entre otros.

En los encuentros anteriores se procedió al armado de un escáner de libros "Do It Yourself" (DIY), el cual se encuentra en funcionamiento en el museo para la digitalización de obras del acervo de la biblioteca y archivo. El segundo módulo brindó a los asistentes conceptos teóricos y prácticos para desarrollar un proyecto de digitalización de libros.

Evelin Heidel trabaja en el Museo del Cine "Pablo Ducrós Hicken" y es miembro de Creative Commons. Participa desde hace muchos en años en proyectos de investigación y desarrollo alrededor de la digitalización de patrimonio cultural, el derecho de autor y el acceso al conocimiento y a la cultura, tales como el proyecto de la base de datos de autores de Argentina http://dominiopublico.org.ar, el proyecto de escáneres de libros "Do It Yourself" http://diybookscanner.org y el sitio web del Taller de Digitalización http://adigitalizar.org.

LABORATORIO Y CÓDIGOS PROFANOS

“A la luz de un escáner” es una activación de la muestra “Invisibles y salvajes” que se desarrolla en la Sala San Martín y laterales del Museo Rosa Galisteo. En el lateral oeste se expone “Laboratorio. Códigos profanos”, coordinado por Laura Benech, artista invitada por las curadoras Minetti y Ferreyra.

En la misma, Benech habilita en a ingenieros, técnicos, activistas y estudiantes a experimentar sobre posibles modos de apropiación y remixado de obras del patrimonio del museo, algunas anónimas, no mostradas y con distintas materialidades.

Colaboran en esta sala, Nicolás Prus, Evelin Heidel y Néstor Calvo; Emanuel Canavesio, Guido Bracalenti, Cecilia Serafini (alumnos de la cátedra de Computación Gráfica de la FICH-UNL); integrantes del proyecto Roboticlaje; y Martina Bravorovsky, Thea Delfina Lucero Frías, Lola Orge Benech, Facundo L Santos Aguero, Lucia Tell, Gerarda Delfina Lucero Frías, Carmela Marguello, Pilar Alarcón, Stella Ticera (alumnos y exalumnos de la Escuela de Artes Visuales "Profesor Juan Mantovani").

La muestra se puede visitar en los horarios habituales del museo.

