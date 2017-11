POR PROBLEMAS DE SALUD, SHAKIRA VOLVIÓ A SUSPENDER PARTE DE SU GIRA

Shakira (40) continúa con un problema de salud que no le permitió comenzar su gira El Dorado World Tour en Alemania y ahora anunció que tampoco se podrá presentar en París, Amberes ni Ámsterdam.

"Desde hace varios días me encuentro enfocada en la recuperación de mis cuerdas vocales. Esperaba poder lograrlo a tiempo para cantar en París; sin embargo y con mucho pesar para mí, no ha sido posible y mis médicos me aconsejan mantenerme en descanso vocal por el momento", explicó la cantante colombiana en un comunicado que publicó este jueves en sus redes sociales.

"Siento muchísimo informarles que no podré cantar los días 10 y 11 de noviembre en París (Francia), el 12 en Amberes (Bélgica) y el 14 en Ámsterdam, pero estamos trabajando para confirmar nuevas fechas", se lamentó la artista, que venía trabajando en su gira desde hace varios meses.