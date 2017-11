El presidente de Disney, Bob Iger, dijo en una conferencia telefónica que Lucasfilm había llegado a un acuerdo con Johnson, director del "Episodio VIII – Los últimos Jedi", para "desarrollar una nueva trilogía de 'Star Wars'".

"Estamos muy felices de anunciar que cerramos un acuerdo con Rian Johnson, el director de 'Los últimos Jedi' para desarrollar una nueva trilogía de 'Star Wars'", dijo Iger en una conferencia telefónica.

"Tenemos más películas de 'Star Wars' planificadas en los años por venir", añadió.

"Los últimos Jedi" se estrena el próximo 15 de diciembre y el Episodio IX, dirigida por J.J. Abrams, en 2019.

Abrams -director también de "Episodio VII: El despertar de la fuerza" (2015)- asumió la producción luego que Colin Trevorrow saliera por diferencias creativas con el estudio.

El sitio de Lucasfilm, propiedad de Disney, informó que Johnson escribirá y dirigirá la próxima trilogía, "que está separada de la saga episódica de Skywalker".

"Johnson presentará nuevos personajes de un rincón de la galaxia que 'Star Wars' nunca exploró antes", añadió.

Johnson es conocido además por "Looper", "Brick" y "The Brothers Bloom".

Disney presentó además el jueves resultados por debajo de lo esperado para su cuarto trimestre del ejercicio 2016/17 debido a menores ingresos en sus estudios de cine.

El beneficio neto bajó 1% a 1.747 millones de dólares y el volumen de ingresos cayó 3% a 12.779 millones cuando se esperaban 13.340 millones.

