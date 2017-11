NO DEJARON ENTRAR A CHILE A MIKE TYSON

Mike Tyson, ex campeón mundial de los pesados, no fue autorizado para ingresar a Chile por no cumplir la Ley de Extranjería del país trasandino.

La policía chilena le impidió el ingreso al país al neoyorquino Iron Tyson "por no cumplir con la Ley de Extranjería", por lo que será devuelto a Estados Unidos, consignó la agencia alemana DPA.

El ex campeón del mundo, de 51 años, estaba invitado a una presentación de unos premios organizado por una estación de televisión por cable local.

La Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, que no detalló los motivos exactos por los que se le negó el ingreso, señaló que Tyson "será devuelto a su país de origen en las próximas horas".

Una normativa vigente advierte que un extranjero que tenga antecedentes en su país es motivo suficiente para impedirle el ingreso a Chile.

Tyson saltó a la fama a mediados de la década de 1980, tras convertirse en 1986 en el campeón pesado más joven de la historia, con apenas 20 años.

Considerado imbatible durante el resto de la década, la carrera de Tyson se descarriló cuando fue vencido por James 'Buster' Douglas en 1990.

En 1992, Tyson fue condenado por violar a una reina de belleza en un concurso en Indianapolis y fue sentenciado a seis años de prisión.

Fue liberado en 1995 y, aunque recuperó dos de sus títulos mundiales en 1996, nunca pudo recuperar el aura de invencible que le había caracterizado.

Fue noqueado por Evander Holyfield en 1996, y el año siguiente se le prohibió boxear después de que arrancó de un mordisco un trozo de la oreja de Holyfield durante su revancha en Las Vegas, Nevada.

Tyson fue nuevamente encarcelado en 1999 por agredir a dos personas durante un accidente de tránsito.

Tras ser liberado, buscó un combate con el campeón de peso pesado británico Lennox Lewis, que fue postergado después de una rueda de prensa, en enero de 2002, en la que El boxeador nacido en el barrio neoyorquino de Brooklyn, desencadenó una masiva reyerta en la que mordió en una pierna de Lewis.

Cuando la pelea finalmente se disputó, Tyson fue vencido por Lewis y posteriormente sufrió una serie de derrotas que lo llevaron a retirarse de la actividad en 2005 con un récord de 50 triunfos (44 ko) y seis reveses.

