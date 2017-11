Macri le ofreció a los gobernadores un pacto fiscal de cuatro ejes

Luego de su "road show" por Nueva York, el presidente Mauricio Macri encabezó una reunión con los gobernadores de todo el país ante quienes presentó una "propuesta de consenso fiscal", en línea con la serie de reformas anunciadas tras la victoria del oficialismo en las elecciones legislativas.



En la sala Eva Perón de la Casa Rosada, los mandatarios provinciales escucharon las propuestas del Gobierno en términos impositivos y llevaron ante los funcionarios la discusión por el reclamo del Fondo del Conurbano.



Sin embargo, pese a que el titular de la cartera de Interior, Rogelio Frigerio, aseguró al término de la reunión que hubo una "buena receptividad" a la propuesta por parte de los gobernadores, no hizo mención a la letra chica del acuerdo y anunció el llamado a un cuarto intermedio que finalizará el jueves de la semana próxima, para cuando el Gobierno espera una respuesta de los mandatarios locales. En ese lapso, habrá reuniones entre Nación y provincias de cara a avanzar en un consenso en materia fiscal.



Según pudo saber ámbito.com de fuentes oficiales, los principales temas abordados en la reunión se dividieron en cuatro ejes: Reforma Tributaria, Ley de Responsabilidad Fiscal, Juicios y Fondo del Conurbano.



• Reforma Tributaria. El Gobierno pidió a las provincias un "esfuerzo fiscal", al exigirles que bajen los impuestos más distorsivos para la productividad y la competitividad. En ese sentido, todos los cañones apuntan a Ingresos Brutos. Como contrapartida, si la reforma se aprobara, Nación cedería un 1.5% de presión tributaria.



• Ley de Responsabilidad Fiscal. Macri pidió a los mandatarios locales "trabajar en conjunto" para la aprobación de la iniciativa que se votará en el Congreso.

• Juicios. En este marco, la exigencia a gobernadores fue que desistan de los juicios que tienen contra el Gobierno Nacional. Desde la Casa Rosda identificaron 56 juicios de provincias a Nación por distribución de recursos, con reclamos que ascienden a $ 340 mil millones. Esto sin contar el reclamo de la provincia de buenos aires por el Fondo del Conurbano, que equivale a más de $ 400 mil millones.



• Fondo del Conurbano. Se trata del punto más polémico del acuerdo, mediante el cual el Gobierno propuso derogar el artículo 104 de la Ley de Ganancias, que establecía que un 36% de la recaudación por este tributo no ingresaba a la masa coparticipable y se dividía entre Anses (20%) Buenos Aires ($ 650 millones), resto de provincias (el 10% por coeficiente de coparticipación), y provincias con necesidades básicas insatisfechas (4%).



Si los gobernadores aceptan esta propuesta y se deroga el artículo 104, todas estas asignaciones específicas ingresarían a la masa coparticipable, que aumentaría, según estima el Gobierno, en $ 230 mil millones. Para solucionar el desfinanciamiento de Anses, el Gobierno de Macri propone que el 100% de la recaudación del impuesto al cheque pase al organismo.



En este marco, el Gobierno aseguró que la gobernadora María Eugenia Vidal aceptó retirar el reclamo judicial por el Fondo del Conurbano ante la Corte Supremasi se llega a una "solución gradual" con el resto de las provincias.







Tras finalizar el cónclave entre Nación y gobernadores, Frigerio brindó una conferencia de prensa junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. De la rueda de preguntas en el Salón de los Pueblos Originarios, estaba previsto que participaran además los gobernadores, pero las sillas asignadas a los mandatarios locales fueron levantadas de a una por maestranza de Casa Rosada. Finalmente, ninguno de ellos acompañó a los ministros, como suele hacerse en eventos de este estilo.



La lista de asistencia fue casi perfecta. Salvo tres excepciones, todos los gobernadores fueron a escuchar a Macri y sus ministros. En Casa de Gobierno fueron categóricos: "Antes se sentaban en la mesa a pedir, después del triunfo electoral, vienen a la mesa a escuchar", señaló un vocero ministerial. Los ausentes (que mandaron a sus vicegobernadores) fueron Omar Gutiérrez por Neuquén, Alberto Rodríguez Saá por San Luis, y Alicia Kirchner por Santa Cruz.



En tanto, por el lado del Gobierno participaron de la reunión además de Macri, Frigerio y Dujovne, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; los dos vicejefes encargados de la coordinación de la gestión, Mario Quintana y Gustavo Lopetegui, y el titular de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó.



En tanto Dujovne sostuvo que el lunes el gobierno enviará al Congreso el proyecto de reforma tributaria nacional luego de "escuchar a todos los sectores" y agregó que eventuales cambios a esa iniciativa "van a ser introducidos" antes de esa fecha.



Respecto a los tiempos, los funcionarios señalaron que la idea es aprobar el Acuerdo Fiscal entre Gobierno y provincias antes del tratamiento del Presupuesto 2018, con lo cual se prevé un trámite expeditivo. Consultados por la prensa, los ministros sostuvieron que la anunciada reforma laboral no fue un tema debatido con los gobernadores.



Uno de los temas que sí se abordaron fue la intención del oficialismo de gravar al vino, y según pudo saber este medio, el Gobierno dio marcha atrás con la iniciativa. "Hemos sido escuchados y acabo de tener una reunión con el presidente Mauricio Macri: me ha confirmado que el impuesto al vino no va al Congreso", dijo el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, al salir de la Casa Rosada.