El presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Santa Fe, Julián Galdeano, respaldó al ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, quien quedó en el ojo de una tormenta institucional por escuchas telefónicas en el marco de causas por corrupción en la policía.

En diálogo con “Línea Abierta” FM (101.3), Gldeano dijo: “Es grave porque sabemos cómo es el procedimiento de las escuchas. A las escuchas las desgravan las personas de la provincia o gente de la PDI, son propios agentes provinciales, a su vez son los que no deben tener acceso a la información que tiene un ministro de seguridad. Esto preocupa, hay que tener mucho cuidado”.

También agregó: “Conozco denuncias de empresarios que fueron extorsionados por información que se filtró por las escuchas. Imagínense con un ministro”.

Luego reiteró: “Damos un apoyo para el ministro Pullaro, esto no es una investigación seria, nos preocupa que esto se reitere y no haya controles. Esto no nos permite debatir la policía que queremos”.

Por otro lado resaltó: “Creo en la honestidad de Pullaro, creo que es un tipo derecho, hizo un sacrificio importantísimo en términos personales y creo que va por buen camino. Hay cuestiones que ha sabido llevar a cabo. Supo realizar una relación con Patricia Bullrich, eso haba de su capacidad de diálogo, falta mucho pero creo que es un tipo honesto”.

Finalmente, pidió un procedimiento menos laxo para autorizar una escucha telefónica, sin que eso melle en la independencia de poderes o signifique quitarle herramientas de investigación a los fiscales.

“Los mecanismos de escucha tienen que ser mucho más eficientes y fundados”, agregó.