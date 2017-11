Messi, en 9 frases: Maradona, Dybala, las críticas a la Selección y la promesa por si sale campeón en Rusia

Lionel Messi se vistió de héroe en Quito y gracias a sus tres goles la Selección argentina doblegó a Ecuador y selló su boleto al Mundial de Rusia 2018. Con su presencia ya asegurada en la cita máxima de este deporte, el capitán del elenco nacional comenzó a palpitar los desafíos que tendrá por delante.

Durante una entrevista con Sportia, programa que se emite por TyC Sports, la Pulga se refirió a su reencuentro con Diego Armando Maradona, la polémica frase que esbozó Paulo Dybala, las constantes críticas que recibió la Selección y la promesa que cumplirá en caso de levantar la Copa del Mundo.

Su reencuentro con Maradona:

Lionel Messi se reencontró con Diego Armando Maradona en la gala de la FIFA (Reuters)

"No tuvimos la oportunidad de hablar mucho en la gala de la FIFA. Fue muy rápido el momento en que nos vimos, no es un lugar como para hablar, pero sí nos quedó pendiente una charla y quedamos en hacerla".

La frase de Dybala, en la que reconoció que es difícil jugar con Messi:

Paulo Dybala declaró que le resulta complicado jugar con Lionel Messi en la Selección argentina (AP)

"Hablamos por arriba. Entendí cómo fue lo que quiso decir, otros lo tomaron de otra manera, pero no hay nada que aclarar".

La promesa que cumplirá en caso de consagrarse campeón del mundo:

"Vamos caminando de Rosario a San Nicolás si salimos campeones, es un trato".

Las críticas a la Selección, el famoso "club de amigos de Messi" y el veto a Icardi:

Lionel Messi se refirió al supuesto veto que tenía Mauro Icardi en la Selección (DyN)

"Me río porque son tantas las barbaridades que se dijeron que es una más. Agüero, Di María, Mascherano, Biglia, son todas figuras en el mundo. Que digan que juegan porque son mis amigos es una falta de respeto a ellos, y luego a mí. Se dice que pongo jugadores y técnicos y es mentira".

"Después se van dando las cosas y se ve que las cosas que se dicen son mentiras. Como que no queríamos que venga Icardi. Jamás puse ni saqué a un jugador, ni lo voy a hacer, porque no es mi forma. Yo estoy acá para sumar y ganar".

"Nos duele a todos lo que se dijo durante este tiempo. Jugamos una final de un Mundial y dos de Copa América. Creo que mínimamente dos de las tres merecimos ganar y no se nos dio. Pasamos todos por eso, pero el Pipa tuvo las situaciones que tuvo y se la agarraron con él. Pero ya después de todos estos años estamos acostumbrados a que se digan barbaridades de nosotros".

A quién prefiere evitar y los candidatos a ganar el Mundial:

España, Brasil, Alemania y Francia, los candidatos a ganar el Mundial de Rusia 2018, según Lionel Messi (Getty)

"No me gustaría cruzarme con España, es uno de los peores rivales que nos puede tocar. Sería un rival muy difícil. Los candidatos para mí son España, Brasil, Alemania y Francia, creo que hoy por hoy, son las que mejor imagen están dejando".

Su posible retiro en Newell´s:

"No sé, va pasando el tiempo… Me encantaría jugar en Newell's, es algo pendiente que me quedó. Iba a la cancha y mi sueño era jugar en Primera y entrar a esa cancha. No sé que pasará de acá a unos años, cómo voy a estar para volver. No puedo decir voy a volver. Me encantaría, pero no sé qué va a pasar. Me encantaría, es lo que soñé de chiquito".

Su tercer hijo y el deseo de tener una hija:

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo esperan a su tercer hijo varón

"El nombre todavía no lo tenemos, pero esperemos que llegue este que todavía faltan un par de meses. Supongo que iremos en búsqueda de la nena. Esperemos que llegue la nena en el cuarto".

Entrevista completa a Messi