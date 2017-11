La Unión Europea impondrá sanciones al régimen de Maduro

Los representantes diplomáticos de los 28 países del bloque acordaron ayer en Bruselas la base legal para aplicar sanciones selectivas a dirigentes del régimen venezolano y un embargo de armas. Los cancilleres deberán dar el visto bueno definitivo el próximo lunes a las medidas.

Europa aplicará un embargo en su venta de armas a Venezuela y también prohibirá vender a Caracas cualquier instrumento que sirva “para la represión interna” o para “vigilar” comunicaciones, incluyendo digitales. Además, los embajadores aprobaron las medidas jurídicas necesarias para que en esas sanciones se incluyan a ciertas personas del régimen de Nicolás Maduro relacionadas con la represión contra la oposición política.

Las personas sancionadas no podrán viajar a Europa y se congelarán sus bienes y cuentas corrientes en cualquiera de los 28 países de la Unión Europea. Europa quiere que las sanciones sean “graduales”, por lo que se irán endureciendo con el paso del tiempo si el gobierno de Maduro sigue reprimiendo a la oposición. También se busca que no afecten a la población, por lo que por el momento no hay en el paquete ninguna sanción económica general contra el país. Los gobiernos europeos siguen diciendo que el objetivo de su diplomacia y de las sanciones es forzar a Maduro y a su gobierno a avanzar en una solución política negociada en la crisis venezolana, a dialogar con la oposición y a que se libere a los presos políticos. El Parlamento Europeo otorgó a finales de octubre su Premio Sajárov a la Libertad de Conciencia a la oposición venezolana.

La diplomacia europea sigue así la vía que ha ido adelantando el Parlamento Europeo. En septiembre, la Eurocámara aprobó por una amplia mayoría (526 votos a favor y 96 en contra) una resolución que pedía a los gobiernos del bloque que aprobaran sanciones contra los jerarcas del régimen venezolano que estuvieran implicados en violaciones de derechos humanos.

Los gobiernos europeos, con el español como punta de lanza, llevan desde julio endureciendo su postura frente a Venezuela. La creación de la Asamblea Constituyente, que Europa no reconoce, fue la gota que colmó el vaso.

La UE considera que esa asamblea se coloca fuera del orden constitucional venezolano y que es un instrumento del régimen para laminar a la oposición democrática, que había alcanzado la mayoría en la Asamblea Nacional. Aquella resolución del Parlamento Europeo estimaba que la formación de una Asamblea Constituyente era “una violación de la separación de poderes”.