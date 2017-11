Unos mil jóvenes participan del programa de formación e intermediación laboral

Este miércoles, el secretario General del Gobierno de la Ciudad, Carlos Pereira, entregó los certificados a 268 jóvenes que culminaron sus entrenamientos en instituciones de la capital provincial. La acción se enmarca en Escuelas de Trabajo, programa municipal que alcanza a más de 2400 santafesinos de entre 18 y 24 años.

A lo largo de este año, unos mil jóvenes participaron de las diferentes instancias de formación e intermediación laboral que el Municipio desarrolla mediante las Escuelas de Trabajo. Se trata de iniciativas que apuntan a mejorar las condiciones de empleabilidad de jóvenes desocupados a partir de, entre otras acciones, generar capacitaciones y prácticas en ambientes laborales de empresas e instituciones de la ciudad.

En este sentido, este miércoles 268 jóvenes santafesinos de entre 18 y 24 años recibieron los certificados luego de completar sus entrenamientos para el trabajo en vecinales, asociaciones civiles, empresas y cooperativas. Fue en un acto del que participaron el secretario General del Municipio, Carlos Pereira; la directora de Escuelas de Trabajo, Cecilia Battistutti; y el presidente de la Vecinal San José y entidad anfitriona, Juan Carlos Bender; así como representantes de las organizaciones e instituciones que formaron parte de estas instancias.

"Antes estaba haciendo changas y por comentarios en la calle me enteré de estos cursos y vine. Estuve aprendiendo en la colocación de vidrios y ayudante de albañil", contó Carlos, de barrio San Lorenzo, y que a sus 22 años aprovechó esta oportunidad que le brindó la Escuela de Trabajo. Lucas, de Guadalupe Oeste también contó su experiencia: "Me dijeron que vaya a la Escuela de Trabajo y ahí me ofrecieron para capacitarme en refrigeración, estuve un tiempo en el DOAE (Dirección de Obras y Asistencia Educativa) y ahora estoy trabajando por mi cuenta de eso. La verdad que fue muy bueno".

Oportunidades

Tras la entrega de los certificados a cada uno de los jóvenes, Carlos Pereira sostuvo que se trata "de una iniciativa que se denomina Entrenamiento para el Trabajo, que trabaja con asociaciones y que tiene también el acompañamiento y financiamiento del Gobierno nacional a través de la Gerencia de Empleo".

En ese sentido valoró el hecho de estar "involucrados, no sólo el Municipio y la Nación, sino también un gran cantidad de asociaciones e instituciones, como vecinales y un montón de cooperativas, las que durante este último tiempo han sido cuestionadas con muy mala intención, cuando realmente están trabajando por la inserción laboral y por la capacitación de gente que hoy no tiene otras oportunidades", argumentó.

Más adelante, Pereira destacó el objetivo del programa que busca brindar oportunidades "de capacitación para aprender un oficio para quienes hoy no se encuentran dentro del mercado laboral, y a quienes es necesario ofrecerles alternativas para que puedan entrar en un trabajo en relación de dependencia, pero también que por sus propios medios puedan desarrollar su propio emprendimiento, tarea en la cual también tenemos las herramientas para colaborar a través del Centro de emprendedores".

Herramientas

Por su parte, Cecilia Battistutti sostuvo: "Estamos terminando un año muy positivo. Hoy son más de 2400 los jóvenes que participan del programa en las distintas sedes de Escuelas de Trabajo y, como decía Carlos Pereira, hoy estamos cerrando un ciclo de capacitación y de entrenamiento laboral, en un trabajo mancomunado con asociaciones vecinales, la Federación de Cooperadoras Escolares, la fundación Hábitat y Desarrollo, y con cooperativas de trabajo; que brindan y abren las puertas de sus instituciones". Asimismo, señaló la participación del Municipio a través "del equipamiento, el seguro de los jóvenes, el pago de tutores y docentes; y por otro lado el Ministerio de Trabajo de la Nación que colabora con el incentivo económico para cada uno de los jóvenes que realizan esta instancia".

Más adelante, rescató también el aporte del sector privado que se suma con otros 50 entrenamientos. "Este es el camino, donde nosotros los dotamos de herramientas para que mejoren su empleabilidad y para que cada uno de estos jóvenes puedan encontrar una oportunidad en el sector privado de inserción laboral, como 81 jóvenes que ya lo han hecho en lo que va de este año", resaltó la funcionaria.

Asociaciones

A su turno, en nombre de las asociaciones, el presidente de la Vecinal San José, Juan Carlos Bender, agradeció "al intendente José Corral, al secretario Carlos Pereira y a todas la instituciones que están trabajando, como nosotros, con los jóvenes para las Escuelas de Trabajo. Creo que este emprendimiento de la Municipalidad, junto a la Nación, es algo fundamental para todos los jóvenes, para que tengan un emprendimiento y una salida laboral. Acá, los jóvenes han creado hábitos laborales y creo que si seguimos trabajando, esto va a ser un bien para todos, para que puedan tener su propio sustento", concluyó.

Cabe señalar que los certificados entregados corresponden a 27 proyectos de entrenamientos, con capacitaciones teóricas y prácticas en distintos oficios y servicios, como herrería, peluquería, operario industrial, carpintería, construcción en seco, electricidad, plomería, refrigeración y aire acondicionado, jardinería, gestión de materiales reciclables, tapicería, costura, y panadería, son algunos de los oficios y/o servicios que se pusieron en marcha.

Entre las instituciones que han abierto sus puertas para los Entrenamientos para el Trabajo, se encuentran las asociaciones civiles: Juana Azurduy, Juntos Para Servir, Ciudadanos Unidos, Construyendo Futuro, Una Nueva Fuerza, Armonía, Eva Duarte Santa Fe de la Vera Cruz. Asimismo, la Federación de Cooperadoras Escolares; la Fundación Hábitat y Desarrollo; y las cooperativas de trabajo, Trabajando Juntos Ltda., Transversal I Ltda., Vamos por Más Ltda., Bachi, Recicladora – Leo Méndez, Un Nuevo Horizonte, Luchando Por Un Futuro Mejor Ltda; y la vecinal San José.

Mundo laboral

Actualmente son casi 2400 los jóvenes que participan en las Escuelas de Trabajo de Coronel Dorrego, CIC Facundo Zuviría, Barranquitas, Alto Verde, San Lorenzo, Tablada y Oficina Central. Unos 950 participan en instancias de intermediación laboral, a través de Entrenamientos para el Trabajo y a través del Programa de Inserción Laboral más de 80 jóvenes ya pudieron acceder a un puesto de trabajo en diferentes empresas.

En articulación con APUL, Plan FinEs y Centros de Alfabetización unos 150 jóvenes retomaron sus estudios primarios y secundarios, de los cuales ya 30 que adeudaban materias culminaron el trayecto secundario. Además, otros 50 se prepararon para el ingreso a la Universidad Nacional del Litoral y a la Escuela Superior de Enfermería.

Asimismo, más de 700 jóvenes realizaron instancias de formación laboral en oficios y servicios, dictadas en articulación con sindicatos, escuelas técnicas, centros de formación y universidades entre otras instituciones, a lo que se suma la participación en las actividades culturales y deportivas que se promueven desde las Escuelas de Trabajo.

FUENTE: Prensa MCSF