Se suicidó un ex ministro galés, acusado de abuso sexual

El escándalo de los abusos sexuales entre los políticos británicos se cobró su primera víctima. El ex ministro galés y reconocido laborista Carl Sargeant se suicidó el martes al mediodía, luego de que el partido lo suspendiera y el gobierno Gales lo expulsara de su cargo, por la denuncia de tres mujeres sobre supuesto acoso sexual.

El político laborista había pedido una investigación independiente “que me permita limpiar mi nombre” el viernes pasado. Pero cuatro días después se suicidó en su propia casa. Era hasta el viernes el ministro galés para comunidades e infancia. Como un gesto de respeto, la Asamblea Galesa- su parlamento autónomo- suspendió todas sus sesiones.

Su esposa Bernie y sus dos hijos Jack y Lucy se sienten “devastados más allá de cualquier palabra”. Vivian en Connah´s Quay, en el norte de Gales.

Hasta ahora , el laborismo no ha especificado cuáles eran los cargos que las tres mujeres hicieron contra el ex ministro. Pero describieron el suicidio como “impactante y angustiante”. El jefe del laborismo y líder de la oposición británica, Jeremy Corbyn dijo que “todas las alegaciones de abuso sexual deben ser examinadas pero también hay que tener gran cuidado por todos los que están envueltos en esas acusaciones”.

Carl Sargeant había anunciado el viernes que se había entrevistado con el primer ministro galés, quien le informó de “alegaciones contra mi conducta personal. ”Los detalles no me fueron revelados”, dijo. Pero acordó con el primer ministro “dar un paso al costado” hasta que su nombre estuviese limpio.

Sargeant fue obrero y luego bombero industrial en una fábrica. El primer ministro Carwin Jones admitió, tras su muerte, que él había pedido a su oficina llamar a las mujeres que lo denunciaban. ”Como resultado de esas conversaciones, yo sentí que no tenía otra opción que referir el caso al partido”, dijo, para explicar su decisión de sacarlo del gobierno, mientras se solidarizaba con su familia.

Oficialmente hay 8 diputados conservadores y tres legisladores laboristas involucrados en el escándalo de los abusos sexuales. Sir Michael Fallon, el secretario de defensa de Theresa May, renunció, y el viceprimer ministro de Theresa May, Damien Green fue denunciado por el ex vice comisionado de la policía metropolitana por tener “porno extremo” en su computadora parlamentaria. El hecho sucedió en el 2008 y quien fue echado hasta ahora fue el policía .