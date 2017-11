Los usuarios de Twitter ya pueden escribir mensajes de hasta 280 caracteres

La red social Twitter liberó este martes a las 18 -hora de la Argentina- un cambio histórico. A partir de ahora, todos sus usuarios podrán escribir mensajes más largos, de hasta 280 caracteres.

El nuevo límite, que duplica a los 140 caracteres que estuvieron vigentes hasta hoy, busca "resolver un problema real que la gente tiene cuando intenta tuitear", anunció el CEO de la compañía, Jack Dorsey.

Especialistas del mercado creen en realidad que la nueva funcionalidad busca darle impulso a una red social que tuvo un crecimiento exponencial tras su nacimiento, pero que en los últimos años quedó rezagada frente a sus principales competidores.

Twitter ✔@Twitter

We're expanding the character limit! We want it to be easier and faster for everyone to express themselves.



More characters. More expression. More of what's happening.https://cards.twitter.com/cards/gsby/4ztbu …