Manifestación por incumplimientos en un viaje escolar

Los alumnos de la escuela secundaria UNL tuvieorn un inconveniente con un coletivo que le habían contratado a la empresa "Expertur". Candelaria, alumna del colegio le contó a “Línea Abierta”: “Teníamos programado el viaje a Tanti de viaje de estudios dentro de la asignatura de Educación Física, teníamos que salir a las 5 de la mañana. Comenzamos a llegar todos los alumnos, el colectivo no estaba, los profesores comenzaron a intentar comunicarse con la empresa y no recibían respuestas, después les dijeron que se habían equivocado, que creían que el viaje era para mañana y nos dijeron que en media hora nos mandaban el colectivo, asó casi una hora".

Vale destacar que a dicha empresa solo se le contrató el coletvio y no el alojamiento. Aunque está claro que el incumplimiento de la empresa tuvo como consecuencia que los chicos pierdan la estadía que ya estaba abonada.

Luego continuó: “Un padre se volvió a comunicar con el dueño de la empresa que estaba en Rosario y le dijeron que en 15 minutos el colectivo llegaba, al rato el colectivo llegó pero los padres preocupados pidieron todos los papeles y los papeles no estaban en regla, los choferes no eran los que estaban autorizados para llevar a cabo el viaje, no tenían los seguros para los alumnos ni para ningún pasajero y la directora decidió no realizar el viaje”

Tambipen dijo: “Se había pensado reprogramarlo, perder un día y viajar mañana pero la directora resolvió no realizar el viaje por seguridad de todos”

Por último señaló: “Hace meses que organizamos el viaje. En abril, casi mayo nos habían dicho cuál era la fecha, el valor del viaje y ya se empezaba a pagar, el viaje costaba 5 mil pesos y al día de hoy todos los alumnos teníamos pago el viaje”.