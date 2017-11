El presidente de EEUU, Donald Trump, dijo este martes que su país está preparado para utilizar "todas sus capacidades militares contra Corea del Norte, si fuera necesario", durante una rueda de prensa en Seúl.

"Estamos preparados para utilizar la totalidad de nuestras imbatibles capacidades militares si fuera necesario", apuntó Trump, quien luego añadió que espera sin embargo que "nunca tengan que ser utilizadas".

Trump instó a toda la comunidad internacional "incluidos China y Rusia" a trabajar conjuntamente para solucionar la cuestión de Corea del Norte "y lograr que abandone su programa nuclear", durante una comparecencia ante los medios junto a su homólogo surcoreano Moon Jae-in, con quien celebró una cumbre en Seúl.

Más temparno, el presidente había dijo que "todo se arreglará" con respecto al desafío armamentístico planteado por Corea del Norte, el cual marca buena parte de la agenda de su gira asiática.

"Vamos a tratar con los principales generales la situación en Corea del Norte. En última instancia, todo se arreglará. Siempre se arregla. Tiene que arreglarse", dijo Trump en Camp Humphreys a donde se ha desplazado para almorzar con las tropas estadounidense nada más aterrizar en la cercana base aérea de Osan, al sur de Seúl.

El avión presidencial Air Force One aterrizó poco antes de las 12H30 (03H30 GMT) en la base aérea de Osan, cerca de Seúl, donde el mandatario y su esposa Melania fueron recibidos por la ministra coreana de Relaciones Exteriores, Kang Kyung-Wha.

En los últimos meses se han agudizado las tensiones por el programa nuclear de Pyongyang y el presidente estadounidense ha intercambiado insultos y amenazas de iniciar una guerra con el líder norcoreano Kim Jong-Un, un conflicto que los 10 millones de habitantes de Corea del Sur sufrirían en primera línea.

"Preparándome para viajar a Corea del Sur y encontrarme con el presidente Moon, un distinguido caballero", dijo Trump en su cuenta de Twitter. "¡Vamos a resolverlo todo!".

Donald J. Trump ✔@realDonaldTrump

Getting ready to leave for South Korea and meetings with President Moon, a fine gentleman. We will figure it all out!