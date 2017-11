GERVASIO NÚÑEZ: “A CENTRAL LE VENDRÍA BIEN EL CAMBIO DE TÉCNICO”

Primero metió un bombazo de 25 metros para darle el triunfo a Atlético Tucumán y después le tiró una “bomba” a punto de explotar a Paolo Montero: “Central tiene muy buenos jugadores, pero le vendría bien un cambio de técnico”, disparó Gervasio Núñez.

“Yo creo que Central va a cambiar, es complicado cuando entrás en un pozo que no podés levantar”, opinó el Yacaré este lunes en contacto con el periodista Luis Ricossa en Zapping Sport (Radio 2).

Y después sacudió: “Central tiene muy buenos jugadores, me parece que hoy le vendría bien un cambio de técnico; no cuestiono a Paolo Montero, pero llega un momento en que el funcionamiento no se encuentra”.

“Cuando los resultados no son buenos, más de local, la primera cabeza que cae es la del técnico”, sentenció el ex volante canalla.

Consultado si el del sábado fue el mejor gol de su carrera, contestó: “No sé si es el mejor gol de mi carrera, me acuerdo mucho el que le hice a Racing con la camiseta de Central”.

“No lo grité por respeto, por lo que significa para mí el club, viví muchos años en la pensión, tengo muchos amigos, ahí pude debutar en primera. Se me mezclaron muchas cosas en la cabeza”, confió.

Luego dijo que “en Central me tocaron vivir años muy duros, desde que debuté hasta que el equipo se terminó yendo al descenso. Yo era muy pibe y las cosas fueron muy difíciles”.

Y consideró que “en de la Copa va a ser otro partido, con otras presiones y obligaciones”.

“Siempre sueño con volver a Central, pero yo tengo contrato con Atlético y estoy pensando en esto solamente”, terminó.