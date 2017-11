Más familias de barrio Cabal se sumaron al servicio de agua potable

En el marco de las acciones previstas en el Plan Norte, el Municipio ejecutó una nueva etapa de una obra que permite que más santafesinos cuenten con el servicio de agua potable. En este caso, a partir de la ampliación de la red, 24 familias de barrio Cabal cuentan con la red. Se trata de vecinos que viven en calle Vieytes entre Servando Bayo al Oeste y Pje. Santa Fe al Este.

En este sentido, a modo de culminación del proceso, funcionarios del Gobierno de la Ciudad y de la empresa Aguas Santafesinas SA visitaron a los vecinos para contarles que ya pueden usar el servicio y que en pocos días se habilitarán los medidores domiciliaros correspondientes. Cabe señalar que el proyecto ejecutivo de la obra fue elaborado por personal del Programa de Infraestructura de la Municipalidad, conforme a las pautas que exige Aguas Santafesinas SA.

El secretario de Gobierno del Gobierno de la Ciudad, Carlos Pereira, junto a otros funcionarios municipales y autoridades de ASSA, charló con los nuevos usuarios y les mostró cuál va a ser el medidor que se colocarán y cómo funcionará. Los beneficiarios agradecieron por el servicio y contaron que la mayoría hace más de 30 años espera tener agua potable.

“Estamos trayendo el servicio a un sector pequeño, pero que había quedado olvidado a lo largo de décadas. Los nuevos usuarios nos cuentan que los vecinos de barrio Cabal hace muchos años tienen el servicio y solo quedaban unas pocas familias. Ahora en la ciudad están quedando pocas conexiones por completar”, contó el funcionario municipal. En esta línea agregó: “Podemos decir que nos está quedando el 3 por ciento de la ciudad sin abastecer con agua y estamos trabajando junto con ASSA para dar el servicio a ese porcentaje que falta”. En este sector de Cabal, quedaban algunos puntos sin cubrir y “les vinimos a contar a los vecinos que no solo la obra está terminada, sino que además ya se hizo el examen bactereológico, el agua es de calidad, es decir que los vecinos ya pueden empezar a usarla y a consumirla sin ningún problema”, destacó Pereira.

Cuidar el recurso

Además los vecinos van a tener micromedición. “Les mostramos los medidores que la propia empresa ASSA va a comenzar a colocar en unos días. La ventaja de esto, además de pagar lo que consumen, es una posibilidad de cuidar el recurso, por lo tanto es un salto en la calidad del servicio”, dijo Carlos Pereira.

Antes de finalizar, el secretario de Gobierno dijo: “Este fue uno de los problemas que se fueron solucionando en la ciudad en los últimos años. Un tercio de la ciudad no tenía agua, de Gorriti al norte no había servicio y esto es lo que fuimos completando. El agua potable es el primer servicio fundamental y generaba trastornos. Había vecinos que le prestaban agua al de al lado, pero la calidad de vida no es la misma y ahora estos vecinos de Cabal cambiarán eso”.

La obra consistió en la expansión del servicio de red de agua potable para abastecer un sector de la ciudad que se encuentra ubicado dentro de la Vecinal Domingo Faustino Sarmiento en barrio Cabal. La red ejecutada comprende el tendido de 275 metros de cañería de PVC de 75 mm de diámetro y vinculación a la red de agua potable mediante un empalme existente en el barrio.

FUENTE: Prensa MCSF