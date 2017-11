"Vienen muchos chicos nuevos que tienen talento. Uno es mi hermano (Fabián), también Brian Castaño (campeón interino superwelter AMB) y otros que están en Argentina, no sobresalen aún, pero darán de qué hablar", le comentó Maidana a la agencia Notimex.

"Harán ruido en Estados Unidos o donde vayan", aseguró Maidana durante la Convención Anual de la AMB, que se llevó a cabo en la ciudad colombiana de Medellín.



"Luego del retiro del panameño Roberto 'Manos de Piedra' Durán terminó una época. Después vino la de Maidana, (Sergio) 'Maravilla' Martínez y Lucas Matthysse, y está cerca de finalizar, pero ya se asoma una nueva", apuntó el dos veces rival de Floyd Mayweather.

"Poco a poco regresan las grandes peleas, como lo fue la del mexicano Saúl Álvarez y el kazajo Gennady Golovkin, no como la de Mayweather y Conor McGregor. Esta no me pareció una pelea”, concluyó el ex campeón mundial en dos divisiones.