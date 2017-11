Trump viaja a Japón tras su paso por Pearl Harbor

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo una solemne visita el viernes a Pearl Harbor y su monumento al USS Arizona, un lugar del que dijo había leído, hablado y estudiado, pero que no había visitado hasta justo antes de su primer viaje oficial a Asia.

El Presidente de los EE. UU. Donald Trump y la Primera Dama Melania Trump llegan a la Base Conjunta Pearl Harbor-Hickam en Hawaii el 3 de noviembre de 2017 (AFP)

Trump hizo un saludo militar justo antes de entrar en el monumento, tras un breve recorrido en bote con la primera dama, Melania Trump. Ambos llevaron una corona de flores blancas como obsequio y vieron cómo dos marineros colocaban la ofrenda junto a un muro con nombres de los caídos.

El ataque de Japón a Pearl Harbor en diciembre de 1941 (Reuters)

Pearl Harbor sufrió un sorpresivo ataque de Japón que provocó la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y en el que murieron cientos de militares.

Tras la colocación de la corona de flores, los Trump lanzaron pétalos blancos a las aguas sobre el casco hundido del buque de guerra.

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump visitan el monumento conmemorativo del USS Arizona el 3 de noviembre de 2017, en Pearl Harbor en Honolulu, Hawaii (AFP)

Trump no hizo declaraciones públicas en el monumento. Durante una reunión antes el viernes con oficiales del Ejército, dijo que estaba deseando hacer la visita.

"Vamos a visitar dentro de muy poco Pearl Harbor, del que he leído, hablado, oído, estudiado, pero no he visto. Y va a ser muy emocionante para mí", dijo Trump al comienzo de una sesión informativa con líderes del Comando Pacífico de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares estadounidenses en la región.

El Presidente de los Estados Unidos Donald Trump y la Primera Dama Melania Trump, junto con el Almirante Harry B. Harris, Jr., Comandante del Comando del Pacífico de los Estados Unidos, y su esposa Bruni Bradley, participan en una ceremonia de la corona en el USS Arizona Memorial el 3 de noviembre de 2017, en Pearl Harbor en Honolulu, Hawaii (AFP)

Trump hizo una parada en Hawaii en la víspera de su primera gira por Asia. Llegó el viernes a la Base Conjunta Pearl Harbor-Hickam tras un largo vuelo desde Washington. Este sábado sale hacia Japón, la primera parada en su viaje de 11 días por cinco países.

El Presidente Donald Trump y la Primera Dama Melania Trump lanzan flores durante su visita al USS Arizona Memorial el 3 de noviembre de 2017 (AFP)

También visitará Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas.