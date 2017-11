POPOVICH CRITICA NUEVA NORMA DE LA NBA

La nueva norma de la NBA según la cual se multará con 100.000 dólares a los equipos que hagan descansar a sus principales jugadores en partidos retransmitidos por televisión trajo polémica. Y a propósito, el técnico de los San Antonio Spurs, Gregg Popovich, se pregunta sobre dónde está el límite.

“Francamente, este tema aún está algo confuso. Todo se hace con buena fe para que los aficionados puedan ver por lo que han pagado, lo cual entiendo. Pero lo único que me pregunto es que hasta dónde se extiende esa lista de jugadores que no pueden descansar. ¿Y cómo nos comunican quién sí y quién no? ¿Alguien nos dirá quiénes son los jugadores señalados? Supongo que sí lo harán en el caso de que no jueguen porque entonces llegará una multa. Ahí será cuando sepa qué jugador es el que no puede descansar”, dijo Popovich.