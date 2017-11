Marcos Camino palpitó el festival de la cumbia

Marcos Camino, el líder del grupo "Los Palmeras" habló con "Línea Abierta" sobre la segunda Fiesta Nacional de la cumbia santafesina que se realizará en la capital los días 4, 5 y 6 de noviembre: “Siempre aparece gente negativa que le va a encontrar el pelo al huevo Pero se está haciendo un trabajo muy lindo, están utilizando criterios y voluntades que a mí me hacen muy feliz. Porque no reconocer y respetar la fiesta nacional de la cumbia, que seamos solidarios, simpáticos y solidarios a toda la gente que viene aquí. Es la fiesta de la música de Santa Fe”.

Sobre su participación junto a la Filarmónica dijo: “Ya se está comentando en todos lados que vamos a estar con la filarmónica, sobre todo en Facebook. Allí pueden ver todo el historial, los mensajes que nos llegan de todo el mundo, cuando hicimos el ensayo fue un boom”.

También adelantó: “Se está arreglando con el gobierno de Buenos Aires para poder hacer el espectáculo en calle Corrientes con el Obelisco de fondo. La idea es hacerlo enfrente del gran Rex con algo muy grande. Esta fiesta la merece Santa Fe. Nos guste o no la cumbia, hay que aceptar que es nuestro ADN. Acepto que hay grupos que no hacen bien los deberes pero estamos en vía de hacer bien los deberes. Esto es un comienzo y un ejemplo para los chicos que recién empiezan. Tuvimos la suerte de tener un gobierno que nos bancó con el proyecto y supieron leer la situación”.

Por último destacó: “Se demostró que hubo gente de cualquier nivel y edad. Fue una fiesta popular, sana y gratis. Eso va a pasear por el mundo. No entiendo porque no aceptaban el recital. La gente se queda con lo que ve en las bailantas de Buenos Aires, acá no es nada que ver, eso no tiene nada que ver con nuestra idiosincrasia. Esto va a ser algo muy grande y muy lindo, podemos hacer que esto sea una fiesta popular y muy linda”.