Amado Boudou ya está en Comodoro Py

El exvicepresidente Amado Boudou reclamó hoy la nulidad de las actuaciones en la causa por la que fue arrestado, solicitó su excarcelación y recusó al juez federal Ariel Lijo por "arbitrariedad".

Tras la detención, recién a las 14 quedó cara a cara con el juez Ariel Lijo, ante quien declaró durante poco más de una hora.

Tras su declaración, Boudou recusó al juez Lijo, pidió la nulidad de la detención y su excarcelación. Además, fuentes de la defensa del ex vicepresidente dijeron a Infobae que no entienden por qué fue detenido si "él ya dio las explicaciones, (y) siempre se presentó".

Boudou y sus defensores fueron sorprendidos por el "cambio de actitud" del juez y por eso lo recusaron, porque no lo consideran "imparcial".

Durante la declaración también se vivieron momentos tensos, ya que cuando el juez Lijo quiso explicarle a Boudou que había ordenado la detención en base al fallo de la Cámara Federal de Casación Penal que impulsó el encarcelamiento de Julio De Vido, el ex vicepresidente le dijo: "No me explique nada".

En medio de lo que el abogado de Boudou consideró "una audiencia cortante", el ex vicepresidente desligó a su ex pareja Agustina Kämpfer de todo ilícito, y se quejó por el operativo de detención al que consideró "aberrante", y cree que el hecho de que se hayan difundido imágenes y videos fue consecuencia de la "orden de alguna persona de Tribunales u otro organismo del Estado".

El ex vicepresidente salió esta mañana de su domicilio esposado y con chaleco antibalas, y sonrió ante las cámaras antes de ser subido a la camioneta que a las 11:45 lo dejó en el juzgado del juez Ariel Lijo.