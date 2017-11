Jatón pidió una escuela en La Guardia

“Es un reclamo que nos hicieron en más de una ocasión cuando recorremos la zona. Quizá muchos no conozcan el lugar, que está ubicado a escasos 5 km del microcentro de la ciudad y presenta una realidad muy distinta. En su mayoría, las viviendas son precarias, no cuenta con servicio de transporte público por las condiciones de las calles y se observa una vacancia de instituciones educativas y deportivas”, dijo Jatón.



El Senador resaltó que en la zona se encuentra la Escuela Primaria Nº 931 con alrededor de 350 chicos que concurren. Los mismos no pueden complementar su trayectoria secundaria debido a la inexistencia de un establecimiento en el lugar y se ven obligados a emigrar, lo que producen deserción escolar.



Por ello, el concejal electo reafirmó que es importante “facilitar la accesibilidad a los espacios educativos, promoviendo la cercanía y vinculación con las comunidades locales. Es necesario la creación de un nuevo espacio de Formación Profesional y Capacitación Laboral en La Guardia, Ciudad de Santa Fe, a los fines de acercar a la población allí radicada las herramientas de las que el Estado provincial dispone para fortalecer la articulación entre los espacios de enseñanza-aprendizaje y los mecanismos de integración social”.



Para finalizar, Emilio Jatón destacó que la iniciativa ayuda a resolver “uno de los pedidos que más escuchamos habitualmente como lo es el trabajo. Este espacio sin dudas sería una gran posibilidad para muchos de los jóvenes y adultos no solo de La Guardia, sino también de Colastiné, El Pozo, Alto Verde. Es una oportunidad para avanzar en la construcción de políticas que garanticen derechos ciudadanos”.

FUENTE: Prensa Emilio Jatón