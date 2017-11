Se proyectará el ciclo “VER”

El Museo Provincial de Bellas Artes “Rosa Galisteo de Rodríguez”, dependiente del Ministerio de Innovación y Cultura y la Bienal de Imagen en Movimiento (BIM), presentan en Santa Fe “VER Panoramas de la Creación Audiovisual Latinoamericana”.

La cita será este jueves, a las 18 horas, en la sala didáctica del museo santafesino (4 de Enero 1510), con la exhibición del programa “Hacia la construcción de una memoria social desde el video experimental”. El evento contará con la presentación y cierre comentado de la artista y videasta Florencia Palacios, quien seleccionó la programación.

La proyección es abierta a todo público, con entrada libre y gratuita. Se invita especialmente a estudiantes y docentes de escuelas de arte, cine y afines.

El ciclo se exhibe una vez al mes y culmina en diciembre. El mismo se enmarca en la plataforma Rosa Futura, iniciativa del museo que vincula arte, ciencia y tecnología.

PROGRAMACIÓN

“Hacia la construcción de una memoria social desde el video experimental”, programado por Palacios, se centra en cuatro videos que convierten a la imagen en un espacio de reflexión y experimentación política y artística, que consciente o inconscientemente se dirigen hacia la construcción de una memoria social, haciendo uso de ciertos modos documentales que no recurren necesariamente a una estructura narrativa o a una linealidad.

El mismo tiene una duración de 50 minutos y está compuesto por “Tierra en movimiento’’ de Tiziana Panizza, “Ghosts of Concordia (Ambience Acts)’’ de Cristóbal Cea, “Ñores (sin señalar)” de Annalisa D. Quagliata, y “Bosque Rojo’’ de Neli Ruzic.

En palabras de la videoartista, los audiovisuales narran a partir de “Escombros como testimonios de una geografía inestable, un archivo noticioso intervenido con espectros 3D que se yuxtaponen con la realidad de una ciudad inundada haciendo de esa catástrofe algo extraño, un bolero que se repite entre fotografías de asesinatos denunciando el silencio, un joven en el bosque tocando con su flauta una composición musical que conmemora la muerte de un proletario comunista”.

SOBRE LOS REALIZADORES

Florencia Palacios nació en Sunchales, en 1994. Estudió la tecnicatura Superior en Cine y Artes Audiovisuales en ISCAA. En 2016 realizó el "Taller de análisis, producción y seguimiento de proyectos” de Curadora, residencia para artistas en San José del Rincón, Santa Fe, a cargo de Cintia Clara Romero y Maximiliano Peralta. El mismo año participó de la Residencia de arte contemporáneo “El Pasaje” en Tafí Del Valle Tucumán, coordinada por Belén Romero Gunset, y la Residencia de la Bienal de la Imagen en Movimiento (BIM) en el Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires. Fue ganadora de numerosos premios por sus producciones visuales y audiovisuales.

Tiziana Panizza es magíster en Arte y Medios de la University of Westminster, Londres, y en la Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV), San Antonio de los Baños, Cuba. Entre sus films están "Dear Nonna: a Film Letter" (2005), "Remitente: una carta visual" (2008) y "Al final: la última carta" (2013), cortometrajes que integran la trilogía "Cartas visuales". Es directora del largometraje "74 metros cuadrados" (2012) y de la serie de videopoemas de "La insidia del sol" (2010), entre otros. Es docente de la Universidad de Chile en la Escuela de Cine.

Cristóbal Cea nació en Chile en 1981 y vive en Brooklyn, Nueva York. Su trabajo ha sido exhibido en Microscope Gallery (Nueva York), BRIC Arts Media (Nueva York), Kohler Arts Center (Wisconsin), 798 Art District (Beijing), Galería Concreta (Santiago de Chile), Cave Space (Detroit) y el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (Santiago de Chile). Ha recibido la beca Fulbright, el fondo de investigación RISD Bridge, la beca FONDART (Chile) y el primer premio en el concurso Matilde Pérez (Chile). Actualmente es artista residente en MacDowell Colony (New Hampshire, Estados Unidos).

Annalisa D. Quagliata nació en Veracruz en 1990. Es una artista y cineasta cuyas películas e instalaciones se enfocan en el cuerpo humano y el retrato; sus acercamientos van de lo íntimo y psíquico a lo social y político. Es egresada del Massachusetts College of Art and Design, donde realizó una doble especialidad en Film/Video y Studio for Interrelated Media. Actualmente reside y trabaja en Ciudad de México.

Neli Ruzic se graduó de la Facultad de Artes Aplicadas de Belgrado, ex Yugoslavia. Desde 1999 vive y trabaja en Ciudad de México. Los dos últimos años trabajó como profesora en la Facultad de Arte de la Universidad de Morelos y ENPEG ‘’La Esmeralda’’. En 1993 recibe el premio de la Mediterranean Youth Biennale / Rijeka, Croatia y la Beca de ArtsLink para una residencia en el Headlands Center for The Arts, Sausalito, CA.

CICLO “VER” EN ROSA FUTURA

Los programas de cine y video experimental que integran “VER Panoramas de la Creación Audiovisual Latinoamericana”, están conformados por obras seleccionadas en las tres ediciones del Premio Norberto Griffa a la Creación Audiovisual Latinoamericana, que se otorga en el marco de la Bienal de la Imagen en Movimiento (BIM), dirigida por Gabriela Golder y Andrés Denegri, organizada por el Centro de Investigaciones en artes audiovisuales Continente, de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina.

Convocar desde Rosa Futura al programa VER, significa iniciar desde el museo una red de intercambios y conocimientos en torno al cine y al video experimental. Esta primera edición de actividades de Rosa Futura ha sido curada y coordinada por la artista visual Carla Tortul.

Para más información se puede visitar la página web del museo www.museorosagalisteo.gob.ar.

