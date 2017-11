EL VIDEO: ¿PAMPITA EMPUJÓ O NO A NICOLE EN UN DESFILE?

Después de años de silencio y rivalidad, Nicole Neumann le reveló a Carolina “Pampita” Ardohain el motivo por el cual nunca le cayó bien. Todo sucedió, según la memoria de la rubia, durante el desfile que Roberto Giordano realizó en el año 2002 enBariloche. Fue allí que la morocha la habría empujado para “primerearle” la salida final junto al peluquero. La ex de Benjamín Vicuña negó el incidente, pero ahora BigBang encontró el video que demuestra quién tenía razón.

La enemistad data del 2002.

La confesión llegó la semana pasada, cuando la rubia visitó el ciclo de “Pampita”. Fue allí que la modelo la interpeló con ferocidad: la acusó de haberle inventado el apodo “muqui” y de haberle realizado bullying cuando eran más chicas porque estaba celosa de su crecimiento profesional. Pero Nicole se defendió con todo.

LA PRUEBA QUE DEMUESTRA SI PAMPITA "PRIMEREÓ" O NO A NICOLE

“Nunca te hice bullying, pero te ganaste el maltrato”, disparó sin piedad. “Yo no hacía nada mal, siempre fui una profesional”, resistió “Pampita”. “Bueno, eso es lo que vos decís y lo que vos pensás. Si a muchas chicas no les caías bien, y decían que vos matabas por cerrar un desfile y no te importaba si en el camino pisabas un pie, vos eras llegar a la final”, retrucó Nicole.

“Vos sabés que un desfile está organizado y que no te permiten salir antes del puesto que te corresponde”, se defendió la morocha, y sumó: “Yo me encuentro con productoras y ninguna puede decir que me metí en lugares donde no me pusieron. Te lo digo sinceramente. No tengo ningún recuerdo de haberte hecho nada”.

Cansada de las negativas de la conductora, Nicole fue a lo concreto y reveló que “Pampita” se ganó su odio, después de que la empujara en un desfile. “Fue en la nieve, en Bariloche si mal no recuerdo”, le espetó la rubia. “Yo hice sólo una pasada para la revista Gente”, se escudó la ex de Benjamín Vicuña. “Y la pasada final”, le recordó su enemiga.

“Siempre marcaban quién salía al lado y yo tenía que estar al lado de él (por Giordano). Vos estabas al lado mío (antes de salir) y me pasaste el brazo por adelante, te agarraste de Roberto y yo me quedé pintada. Él después me vino a buscar”, sumó Nicole.

EL MOMENTO EN EL QUE NICOLE LA ACUSÓ A PAMPITA

Pampita no sólo se hizo la desentendia, sino que además negó haber alguna vez cerrado un desfile: “Nunca, jamás me tocó al lado de Roberto. No hay ninguna foto, ningún video que me muestre al lado de Roberto. Nunca estuve en un final al lado de Roberto”.

Y así, la morocha planteó el gran desafío: encontrar el video que pudiera sacarle a los argentinos la gran pregunta que se abrió aquella tarde. BigBang asumió el compromiso y encontró el material en el que no sólo se la puede ver a “Pampita” junto a Giordano, sino que además se ve su accidentada salida a la pasarela (algo que coincide con el relato deNicole). Lo que no se ve, claro, es el back.