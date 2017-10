Néstor Vázquez: “Me confundieron con otro y la ligué”

Néstor Vázquez recibió dos tiros en la cara el 29 de octubre del año pasado. Estaba estacionando su auto en calle Junín al 2700 cuando le dispararon de muerte.

"Me encontré de sorpresa con dos personas que me dispararon", recuerda hoy a través del móvil de Litus y LT10. "Uno nunca se imagina que lo están siguiendo, de repente dos personas me dispararon y no entendía nada".

Pese a las lesiones, Néstor intentó buscar ayuda "como puede levantarme pedí que alguien me socorriera. Rompí el vidrio con la cara porque había quedado astillado y no sabía como hacer".

Los disparos que le efectuaron a Néstor fueron a corta distancia. Atravesó por varias cirugías y si bien hoy apenas quedan rastros confiesa: "Los médicos están asombrados por la recuperación pero me quedaron un montón de secuelas".

Sobre las hipótesis del ataque afirma que lo confundieron con otra persona: "La ligué yo", remarca mientras pide nuevamente que cualquier persona que tenga datos o haya visto algo aquella noche se comunique con la fiscalía.

"Siento que saben quien es pero hay miedo de decirlo o realmente no hay intenciones de descubrir quienes fueron los agresores", lamenta.