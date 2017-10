Brian Sarmiento, uno de los jugadores más destacados este domingo en la victoria leprosa ante Chacarita por 2 a 1, manifestó que demostró a la hinchada que juega "con el corazón". Además, aseguró que deja "la vida siempre" que viste la camiseta rojinegra.

En contacto con Fox Sports una vez finalizado el encuentro en el Coloso Marcelo Bielsa, el volante expresó: "Jugar acá para mí es muy grande. Uno es fanático desde chiquito, uno siente los colores. Fui muy criticado, primero para bien, con las lesiones para mal. Pero demostré a la gente que juego con el corazón".

"Cuando no podía más pedí el cambio. Dejo la vida siempre, me entreno más que nunca. Como cosas que no me gusta. Eso la gente no lo ve", comentó el autor del primer gol del partido, quien fue reemplazado por Juan Ignacio Sills en el segundo tiempo.

#SuperligaxFOX | Brian Sarmiento: "Juego con el corazón y por eso la descarga en el gol" pic.twitter.com/ufU8HAdfZZ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 29 de octubre de 2017

"Pudimos ganar. Aunque sea voy a poder subir una foto en la semana", bromeó el volante en relación a las publicaciones que realiza en las redes sociales.

Consultado sobre qué tratamiento lleva a cabo con los alimentos, explicó que antes del partido tuvo que ingerir quinoa y una papa al horno, cuando el resto del plantel desayunaba café con leche. "Si eso sirve para estar mejor lo hago", añadió.

"Ahora me voy a comer un costillar, tengo la comunión de la hija de mi tío. Tengo un permitido", concluyó.

Después de sus declaraciones a Fox Sports no quiso mantener contacto con los medios de Rosario, lo que generó malestar en los periodistas locales.

La mirada de Llop

El entrenador, en conferencia de prensa, señaló que el equipo obtuvo la victoria este domingo por mantener "tranquilidad y orden" frente a su rival. Destacó la concentración del plantel y que la visita casi "no tuvo situaciones" de gol.

"Si mantenemos la concentración y seguimos generando situaciones vamos a estar siempre cerca del triunfo. Hay que buscar la regularidad. Los chicos quisieron ganar, estaban convencidos", finalizó.