El lunes por la mañana, en conferencia de prensa, el concejal Juan Cesoni, se defendió de la denuncia en su contra presentada ante el Ministerio Público Fiscal por supuestas irregularidades. Concretamente, se lo acusa de haber continuado percibiendo haberes, luego de cesar en el cargo como responsable Afsca local, y de no haber presentado las declaraciones patrimoniales correspondientes ante la Oficina Anticorrupción, como corresponde a los funcionarios y lo estipula la ley.

"Mientras esperamos todavía los papeles de Corral, yo hoy les voy a mostrar los papeles de Cesoni", afirmó al comenzar la rueda de prensa.

El edil dijo que se trata de "una operación mediática y política", y como prueba de ello mostró documental relacionada con las acusaciones en su contra. En esa línea, compartió la nota de renuncia al Afsca que presentó en diciembre de 2015 (fecha en la que asumió como concejal) y los resúmenes de Ansés en donde se observa que el último salario percibido como funcionario nacional fue en el mencionado mes, y que su primer sueldo como concejal data de enero de 2016.

"Los papeles de Cesoni dicen que el día 5 de diciembre del año 2015, yo renuncié al Afsca en nota emitida a quién era mi director, a partir del 10 de diciembre que era la fecha en la que asumimos los concejales. La propia Ansés dice en mi historial laboral que a mi me pagó el Afsca hasta el mes 12 de 2015, y que el Concejo Municipal empezó a pagarme salario a partir del mes 1 de 2016, no habiéndo superposición en mis haberes", explicó.

"Claramente dice Ansés que no hubo superposición de haberes", agregó.

En tanto, en relación al cuestionamiento por la falta de presentación de declaraciones juradas patrimoniales, remarcó que en mayo de 2014, y agosto de 2015, fue presentada la documental en cuestión ante la Oficina Anticorrupción.

"Con fecha 24 de agosto de 2015 presenté mi declaración jurada patrimonial ante la oficina anticorrupción. Consta el acuse de recibo, y ésta es la copia de la declaración presentada ante el Enacom. En el año 2014, presenté mi declaración jurada patrimonial el 27 de mayo", señaló con copias de las presentaciones en su mano.

Por último, Cesoni sostuvo que aún no fue notificado formalmente de la denuncia en su contra, y que solamente sabe lo que publicaron algunos medios, pero que sin embargo, decidió presentarse espontáneamente en la justicia para no alimentar suspicacias.

"Hoy nos dirigimos a la fiscalía con el dr Otte a presentar un oficio de buena voluntad, y ponernos a disposición de la justicia. Yo quiero que la justicia investigue, quiero que la justicia me investigue, y quiero que lo haga rápido. Quiero que el fiscal regional no remueva al fiscal que me está investigando y que no entorpezca la investigación", finalizó.