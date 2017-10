Explicaciones sobre las causas del derrumbe

Pasado el mediodía de este viernes, se produjo un derrumbe en la obra del nuevo edificio de Tribunales. El Director Provincial de Arquitectura e Ingeniería, Gonzalo García, habló sobre las posibles causas del accidente a través del aire de LT10.

Según García, la principal hipótesis es que el apuntalamiento en ese sector tenía un defecto de fabricación. "Las medidas de seguridad se habían tomado, y los puntales estaban a la distancia que corresponde", explicó. Una de las cosas que más llamó la atención al analizar las posibles causas es que el derrumbe se produjo en uno de los sectores de la loza menos solicitados, es decir, no en el centro de la loza sino en uno de los bordes.

Aparentemente, la tormenta de la madrugada no habría tenido efectos en el incidente. "Este motivo se descartó porque se produjo sobre el segundo nivel; todos los puntales estaban descargando en la estructura consolidada y no en la tierra. En principio entendemos que la lluvia de ayer no tuvo que ver", expresó García.

Ahora, resta comenzar con los peritajes para saber exactamente cuáles fueron las razones del accidente. Ya comenzaron las pericias de la aseguradora de riesgos de trabajo en el lugar, y próximamente comenzarán también las pruebas por parte de la DIPAI. Una vez concluídos los estudios, se cotejarán los resultados y se sabrá cuál fue el motivo del desmoronamiento.

Para el director de la DIPAI, "no hubo negligencia ni falta de seguridad".