Mundial 2018: Éstos son los mejores alojamientos en Rusia

Cada vez falta menos para el evento deportivo más importante del mundo y ya hay mucha gente que comienza a realizar los preparativos para partir rumbo a Rusia. Además de los pasajes y las entradas, uno de los servicios a tener en cuenta son los alojamientos.

Para tener un buen panorama de dónde hospedarse en el país más extenso del mundo, es importante tener en cuenta los alojamientos mejor calificados y económicos. Es por eso que la plataforma Airbnb se encargó de recopilar los mejores lugares, ya sean hoteles, estudios, lofts o departamentos, dentro de las once ciudades que serán anfitrionas.

Moscú:

"House on the Embankment", un penthouse para cuatro personas con dos dormitorios ubicado en uno de los edificios más famosos de la ciudad con vista al Kremlin. Su costo por noche es de 2.232 pesos. No apto para fumadores y no se admiten mascotas.

Hostel Arbat 42, un hostel ubicado en el corazón de la capital, con capacidad para 16 personas, con siete dormitorios, 16 camas y 6 baños. El lugar cuenta con una cocina comunitaria, espacio para los fumadores y WIFI. Su precio es de 214 pesos la noche.

Capsule Hotel Novy Arbat: cuenta con habitaciones en forma de cápsula para brindar la mayor privacidad posible y se encuentra en una de las principales calles de la ciudad. Cuenta con una cocina y una sala de estar. Pasar la noche cuesta 250 pesos y es ideal para aquellos que estén de paso.

Sochi:

Departamento de alta tecnologíaubicado cerca de la playa (15 minutos a pie) con capacidad para cuatro personas. Su costo es de 1518 pesos la noche. Cuenta con cocina, WIFI, estacionamiento privado y con opción de traslado al aeropuerto.

Rostov:

Departamento para cuatro personas en el centro de la ciudad con televisión, WIFI, estacionamiento privado, cocina y apto para mascotas. Su costo es de 785 pesos por noche.

Samara:

Departamento cerca del centro y con fácil acceso al transporte público. Cuenta con dos dormitorios y dos camas para hospedar a cuatro personas. Además hay WIFI, cocina y es ideal para familias y niños. Su precio es de 839 pesos por noche.

Nichni Nóvgorod:

Loft moderno ubicado en el corazón de la ciudad para cuatro personas con fácil acceso al transporte público. Cuenta con WIFI, cocina, televisión y estacionamiento privado: 625 pesos por noche.

Kazán:

Un moderno departamento de lujo para cuatro personas en el centro de la ciudadcon dos dormitorios y dos camas. Cuenta con televisión, sistema de audio, colchón ortopédico, plancha a vapor y lavadora, con la particularidad de que es apto para fumadores: 2482 pesos la noche.

Kaliningrado:

Pequeño departamento ubicado en un área tranquila de la ciudad para dos huéspedes por 268 pesos la noche. Tiene internet, cocina, estacionamiento y es apto para fumadores. Con fácil acceso al transporte público, y muy cerca del Museo Ámbar y el Royal Gates. No se admiten mascotas ni niños menores de 12 años.

San Petersburgo:

Departamento de lujo para seis personas con dos dormitorios, dos camas, dos baños, suelos de mármol, jacuzzi, sauna y lavadora. Cuenta con internet, cocina, estacionamiento y es apto para fumadores. Precio: 1982 pesos.