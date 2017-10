El Sabalero, con la ambición de acercarse al puntero, visita a Banfield

El encuentro se disputará a partir de las 19.05, en el estadio Florencio Sola, en Peña y Arenales de la ciudad de Banfield, con arbitraje de Darío Herrera.

En el historial de 57 partidos, Colón ganó 20 veces, Banfield, 14 y hubo 23 empates.

En Colón, que viene de ganarle 2-0 a Temperley, y que acumula tres triunfos y otros tantos empates, el entrenador Eduardo Domínguez mantendría el mismo equipo que venció al "Gasolero", con tres atacantes en el esquema táctico.

En conferencia de prensa, Domínguez declaró: "estoy conforme, solo hay que mirar los puntos que tenemos. Pero para mejorar debemos modificar algunas cosas, tener mejor ataque y defensa. Que haya cambios no quiere decir que estemos disconformes".

"Nuestro objetivo es llegar a las últimas fechas con posibilidades de seguir peleando. Ahora solo tenemos que enfocarnos en Banfield, porque las especulaciones no son lo mejor ahora. Hay que seguir peleando arriba para engrosar el promedio y, una vez eso, pensar en nuevas cosas", apuntó el entrenador del "sabalero".

Banfield, que la fecha pasada empató 1-1 con Estudiantes en La Plata, consiguió así su única igualdad, sumando, además, tres victorias y dos derrotas.

En el "taladro", el técnico Julio César Falcioni recuperó a Dario Cvitanich y a Nicolás Bertolo, que padecían molestias musculares y ambos estarán entre los convocados.

Por otra parte, es probable el regreso al primer equipo del defensor Renato Civelli, tras el esguince de rodilla derecha que sufrió ante Arsenal de Sarandí tras un golpe de Rodrigo Contreras, ocupando el lugar de Alexis Maldonado.

En declaraciones a soydebanfield.com, Falcioni señaló que "recibimos un gran equipo, con muchos jugadores de experiencia que han sumado muchos puntos en el torneo. Esperemos que podamos hacer un buen partido ante Colón, que es un equipo duro, no conformarnos y seguir sumando porque es importante".



- Probables formaciones -

Banfield: Facundo Altamirano; Gonzalo Bettini, Renato Civelli, Jorge Rodríguez, Adrián Sporle; Nicolás Bertolo, Jesús Datolo, Eric Remedi, Mauricio Sperduti; Pablo Mouche y Dario Cvitanich.





DT: Julio César Falcioni.

Colón de Santa Fe: Alexander Domínguez; Gustavo Toledo, Germán Conti, Guillermo Ortiz y Clemente Rodríguez; Matías Fritzler, Pablo Ledesma y Cristian Guanca; Tomás Chancalay, Nicolás Leguizamón y Diego Vera.

DT: Eduardo Domínguez.

Árbitro: Darío Herrera.

Estadio: Banfield.

Hora de inicio: a las 19.05.

TV: TNT Sports.