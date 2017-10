Premian a equipo médico del Hospital Iturraspe

Un grupo de médicos del Hospital Iturraspe de Santa Fe fue galardonado en el 54° Congreso de Cirugía del Litoral, realizado del 31 de agosto al 1° de septiembre pasados en la ciudad de Formosa. El equipo, que recibió el primer premio por un trabajo sobre la pancreatitis aguda, está integrado por seis profesionales, los doctores Ángel Pierini, Francisco Aguilar, Hugo Imhof, Pablo Fernández, Agustín Monteferrario y Leandro Pierini. Su proyecto, que compitió contra otros 40 trabajos de origen nacional e internacional, implica básicamente la prevención de la pancreatitis post CPRE mediante el uso de stent pancreático.

La mencionada sigla hace referencia a la Colangiopancreatografía Retrógada Endoscópica, que es una técnica especializada usada para estudiar los conductos de la vesícula, el páncreas y el hígado. Se trata de un estudio diagnóstico y terapéutico del páncreas y la vía biliar, que combina para su realización la endoscopia con los rayos X.

El objetivo del trabajo consistió en analizar si el uso de stent pancreático reduce la incidencia y la gravedad de la patología descripta. Así, basados en su propia experiencia, los representantes del centro de salud santafesino concluyeron que el uso de stent pancreático en pacientes jóvenes y en procesos seleccionados reduce de manera significativa la incidencia y severidad de la pancreatitis aguda post CPRE.

Leandro Pierini, parte del equipo premiado, habló con “Línea Abierta” (FM 101.3) y contó: "Es un equipo médico enorme, tanto de médicos como de no médicos. Es impresionante el trabajo que hacen, es una tarea que no es para nada fácil. Tiene sus momentos gratos y algunos no tanto, tenemos un respaldo tecnológico e institucional. Eso nos permite trabajar con mucha tranquilidad".

"Cuando uno hace una endoscopia dentro de un conducto. Eso tiene un riesgo a infectar el páncreas. Con este trabajo que hacemos disminuye la posibilidad de hacer este cuadro, que puede ser grave y hasta letal en las personas. Es un factor de riesgo muy importante cuando sacamos piedras de la zona, de alguna manera disminuye un evento no deseable, es algo fundamental y no es un tratamiento invasivo" explicó el Doctor.

Por último señaló: "Colocamos un estén que permite que ese conducto que drena el páncreas no se cierre y no se genere la inflamación del páncreas".



Tipo de estudio

La pancreatitis aguda es la complicación más frecuente de la CPRE, siendo del 2 al 9% en pacientes sin factores de riesgo y hasta del 40% en los grupos que sí los poseen (los casos graves representan entre el 0.3 al 0.6%). Estudios publicados en el World Journal Gastroenterology en 2014, avalan el uso de stent pancreático para su prevención. Atentos a estos antecedentes el equipo médico hizo su elección de materiales y métodos para este trabajo, que consistió en un estudio prospectivo, randomizado, analítico, multivariado de casos y controles.

Se seleccionaron aleatoriamente pacientes con factores de riesgo para complicarse con pancreatitis. El periodo comprendido abarcó entre enero de 2013 y enero de 2015, en un hospital del tercer nivel de complejidad. Se realizaron 960 CPRE. De todos esos casos, 75 pacientes cumplían los criterios de inclusión preestablecidos para el estudio (7.8%). Los 75, a su vez, se dividieron en dos grupos aleatorios: a 38 se les colocó el stent pancreático (50.6%) y a los restantes 37 no (49.33%). A los pacientes a los que les colocaron el stent pancreático los controlaron a los 15 días mediante rayos X: en 32 de ellos no se halló stent, es decir el 84,2%.

Resultados obtenidos

Del grupo de 38 personas al que se le colocó el stent pancreático, 29 fueron mujeres (76.3%) y 9 hombres (23.7%), con un rango etario de 17 a 61 años, con un promedio de edad de 37.1 años. Se opacificó el Conducto de Wirsung -por donde el páncreas expulsa el jugo pancreático- en 4 procedimientos (10%), en otros 7 se canuló tres o más veces (18.42%) y hubo imposibilidad de canulación en 5 ocasiones (5.26%). En un solo paciente se evidenció pancreatitis aguda constatada por clínica e hiperamilasemia leve (exceso de la enzima pancreática amilasa en la sangre), lo que requirió una internación de 48 horas.

Del grupo de 37 personas al que no se le colocó stent pancreático, 32 fueron mujeres (86.5%) y 5 hombres (13.5%), con un rango etario de 19 a 66 años y un promedio de 41.6 años. Se opacificó el Conducto de Wirsung en 3 oportunidades (8.10%), se canuló 3 veces en 7 estudios (18.91%) y hubo imposibilidad de canulación en otros 3 procedimientos (8.10%). También se produjeron 6 pancreatitis (16.2%), de las cuales 4 fueron leves (16.20%) y 2 severas (5.40%). En un caso se constató como complicación local un seudo quiste, que requirió posterior resolución endoscópica.